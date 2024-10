Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Wealth and Asset Management von Berenberg verstärkt den Third Party Sales Bereich zum 1. Oktober 2024 mit Marcel Rindfleisch (44), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er kommt von ODDO BHF SE und übernimmt als Leiter Kooperationspartnergeschäft die Rolle von Lorenz Behnke, der in den Vorruhestand geht. Der Schwerpunkt von Rindfleischs Tätigkeit liegt auf der Zusammenarbeit mit Sparkassen. Er leitet ein Team von vier Experten und berichtet an Florian Friske, Leiter Third Party Sales. ...

