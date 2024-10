Berlin (www.fondscheck.de) - Die Private-Equity-Plattform und digitaler Asset Manager Moonfare hat sein Direktinvestitionsprogramm gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Moonfare bietet Privatanlegern bereits ein ausgewähltes Angebot an Anlagemöglichkeiten, wie sie sonst nur institutionellen Investoren zur Verfügung stehen. Jetzt können geeignete Anleger an der Seite führender General Partner (GPs) von Private-Equity-Fonds auch direkt in ausgewählte Unternehmen investieren. ...

