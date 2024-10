bernahmeangebot für Covestro - Aktien im Plus

Werbung







Der Leverkusener Kunststoffkonzern Covestro unterstützt das Übernahmeangebot des Ölkonzerns Adnoc aus Abu Dhabi. Nach monatelangen Verhandlungen haben beide Unternehmen eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet, die eine Übernahme im Wert von 11,7 Milliarden Euro vorsieht. Adnoc bietet den Aktionären 62 Euro pro ausstehender Aktie an. Für den erfolgreichen Abschluss der Übernahme benötigt Adnoc eine Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat von Covestro unterstützen das Angebot. Die Gespräche zogen sich über ein Jahr hin; ursprünglich hatte Adnoc 55 Euro je Aktie geboten. Ende Juni öffnete Covestro seine Bücher und die anschließende Due Diligence führte zum aktuellen Angebot. Der Aktien profitierten von der Nachricht und notieren am Dienstagvormittag bei rund 58 Euro.









Quelle: HSBC