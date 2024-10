Apple arbeitet schon länger mit OpenAI zusammen, will etwa ChatGPT bald aufs iPhone bringen. Daher ist es einigermaßen überraschend, dass der Konzern jetzt aus der aktuellen milliardenschweren Finanzierungsrunde aussteigt. Was steckt dahinter? Im Rahmen einer Kooperation hat OpenAI Apple weitreichende Zugeständnisse gemacht. So soll für die geplante Integration von ChatGPT auf iPhones, iPads und Macs kein Geld fließen. Außerdem hat Apple eine sogenannte ...

