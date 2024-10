3 Gründe für eine Bitcoin-Explosion im 4. Quartal 2024

Mit dem heutigen 1. Oktober 2024 hat das vierte Quartal dieses Jahres begonnen, worauf viele Krypto-Enthusiasten schon lange gewartet haben. Denn gleichzeitig startet auch der historisch gesehen erfolgreichste Zeitabschnitt für Kryptowährungen, womit sich aktuell auch viele Analysten und Experten beschäftigen. So hat auch der Influencer und YouTuber Crypto Rover in seinem aktuellen Video die Potenziale von Bitcoin aufgezeigt, mit denen er den Anstieg der nächsten Monate begründet. Hier die Zusammenfassung des Videos und der Erklärung der Muster und Marktdaten.

1. Historisch starkes viertes Quartal in bullischen Jahren

Der erste und wichtigste Punkt in der Analyse von Crypto Rover wurde bereits in der Einführung angesprochen. Das vierte Quartal zeigte sich auch bei den vergangenen Bitcoin-Halvings immer wieder bullisch, wie die Jahre 2012, 2016 und 2020 beweisen. Nach einem kurzen Rückgang im Oktober konnte der Preis der Leitwährung jedes Mal eine exponentielle Rallye starten, was sich laut Ansicht des Experten auch dieses Mal abzeichnet. Mit den Mustern, die nach einem Halving immer wieder in ähnlicher Form auftreten, sollte der Grundstein für einen goldenen Herbst gelegt sein. Schließlich muss auch berücksichtigt werden, dass die meisten kryptoaffinen Menschen schon mit entsprechenden Erwartungen in diese Jahreszeit gehen.

Rover erklärt, dass das vierte Quartal historisch gesehen nicht nur die beste Phase im Kryptomarkt war, sondern auch, dass Bitcoin nach einem leichten Rückgang im September oft wieder stark ansteigt. Auch im Jahr 2024 begann der September mit leichten Verlusten, aber der Monat endete mit einer Steigerung von 7,8 Prozent im positiven Bereich, was ein gutes Zeichen für die kommenden Monate ist. Laut Rover sei dies nur dreimal zuvor geschehen, und jedes Mal folgte daraufhin ein außergewöhnlich starkes viertes Quartal.

2. Wichtige Unterstützungslevel halten

Auch wenn bereits gestern die wichtige Unterstützungsebene bei 64.000 US-Dollar durchbrochen wurde, sieht der Analyst weitere Unterstützungen bei 61.500 bis 62.500 US-Dollar. Trotz des Börsencrashs in China bewertet der Experte die Bewegungen als normale Schwankung, ohne von einem nachhaltigen Trend ausgehen zu müssen.

Auch eine "versteckte" bullische Divergenz erkennt der Experte im Chart der Leitwährung. Während der Bitcoin-Preis in den letzten Tagen höhere Tiefs verzeichnet, bleibt der RSI stabil bzw sinkt weiter.

Bullische Divergenz, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=4xtXegtlTE4

Aus seiner Expertise ist dies ein typisches Zeichen dafür, dass eine Trendumkehr bevorsteht, was auf eine Erholung des Marktes und steigende Kurse hinweist. Besonders wichtig sieht er das Unterstützungsniveau bei 61.500 US-Dollar. Solange dieses hält und sich der RSI weiter verbessert, rechnet der YouTube-Experte mit einer weiteren Erholung und neuen Höchstständen.

Die anhaltende Konsolidierungsphase seit nunmehr 220 Tagen könnte laut Analyse des Charts der Vorbote für eine große Preisbewegung sein. Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte sieht der Experte die Möglichkeit für einen Aufwärtstrend und ein erreichbares Allzeithoch für sehr wahrscheinlich.

3. Steigende Liquidität und institutionelle Investitionen

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Anstieg sieht Rover in der zunehmenden Liquiditätssteigerung an den globalen Märkten. Durch die Zinssenkungen der Zentralbanken kommt es zur Erhöhung der Geldmenge, da Banken sich mit günstigen Krediten eindecken. Wie die Vergangenheit bereits gezeigt hat, führt diese Zunahme an liquiden Mitteln häufig zu Umschichtungen auf begrenzte Assets wie Gold und Bitcoin.

Auch die Zunahme der finanziellen Mittel in die Bitcoin-Spot-ETFs zeigt das große Interesse institutioneller Anleger. Allein in den letzten Tagen wurden 61 Millionen US-Dollar über diese Instrumente investiert, was einen acht Tage lang andauernden Zuflusszyklus zur Folge hatte.Zur Bestätigung dieser Vorgänge verweist Rover auf den globalen Liquiditätsindex (M2), der einen Aufwärtstrend zeigt. Die Lockerung der FED erhöht die Geldmenge, die neben der Industrie und Wirtschaft auch in die Finanzmärkte fließt.

Geldmenge M2 in Europa: Mit den Zinssteigerungen stagnierte diese, nun wird sie wieder steigen, Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/241824/umfrage/entwicklung-der-geldmenge-m2-in-der-euro-zone/

