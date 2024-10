Krypto News: Flockerz (FLOCK) belohnt Anleger mit Token und geht im ICO viral

Flockerz ($FLOCK) ist der Name eines neuen Meme Coins, der derzeit die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht und innerhalb kürzester Zeit fast 350.000 Dollar im Vorverkauf gesammelt hat. Das neue Projekt, das sich selbst als "The People's Meme Coin" anpreist, bietet mit seinem Vote 2 Earn-Ansatz ein noch nie dagewesenes Konzept mit zahlreichen Community-Belohnungen.

Flocktopia ist der Name der dezentralen autonomen Organisation (DAO), bei der jeder, der Flockerz-Token ($FLOCK) besitzt, Mitglied ist. DAOs sind Blockchain-basierte Governance-Strukturen, die von Aktionären geführte Unternehmen imitieren. Kurz gesagt, es handelt sich um Organisationen, in denen jeder Teilnehmer gleichberechtigt ist und die gleichen Führungs- und Stimmrechte ausüben kann, um wichtige Entscheidungen über die Zukunft des Projekts zu treffen.

Das bedeutet, dass $FLOCK viel mehr ist als nur eine lustiger Coin im Cartoon-Stil, obwohl Meme Coin Fans zweifellos zustimmen werden, dass der Vogel-Coin eine willkommene Abwechslung zu den ganzen Hunde-Coins am Markt ist.

Entscheidungsfindung durch Flockerz

Flockerz-Inhaber (auch bekannt als "The Flock") gestalten die Zukunft des Projekts, indem sie Vorschläge zur Verwaltung und Verbesserung machen und über diese abstimmen, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Entscheidungen von der Community und nicht von einer zentralen Stelle getroffen werden. Indem Flockerz die Wähler mit $FLOCK-Token belohnt, schafft es einen Anreiz für ein aktives Engagement in der Community und richtet die Interessen aller auf den Erfolg des Projekts aus. Denn je mehr man sich beteiligt, desto mehr wird man belohnt.

Etwa 25 % der 12 Milliarden $FLOCK-Token des Projekts sind für das Staking vorgesehen, wobei das Protokoll den Stakern eine Rendite von derzeit noch 7.840 % auf die Token bietet, die sie im Staking Pool binden. Diese Rendite sinkt noch, wenn mehr Token im Staking Pool sind und das Projekt bekannter wird, kann sich aber auch langfristig im überdurchschnittlich hohen Bereich einpendeln. Die Staking-Funktion bietet nicht nur ein passives Einkommen, sondern bringt auch Geld und Stabilität in das Projekt zurück, indem sie langfristige Investitionen fördert und das Angebot frei handelbarer Coins knapp hält.

Rund 2,4 Milliarden $FLOCK (20 % des Angebots) sind für den Vorverkauf bestimmt, an dem sich Anleger derzeit zu einem festen Vorverkaufspreis von 0,0056559 $ pro Token beiteiligen können. Es bleiben jedoch nur noch wenige Stunden, bevor $FLOCK auf die nächste Preisstufe von 0,0056785 $ ansteigt. Für frühe Käufer ergibt sich also schon ein Buchgewinn bis zum Launch.

Die gleiche Anzahl von Token wird für das Marketing bereitgestellt, um sicherzustellen, dass das Projekt eine globale Reichweite und die bestmögliche Chance hat, an Börsen zu landen, wobei 10 % des Angebots (120 Millionen $FLOCK) für die Börsenliquidität reserviert sind. Schließlich wird ein Viertel des Angebots in die DAO-Kasse fließen, um die Entwicklung des Projekts zu finanzieren und umzusetzen.

Flockerz hebt ab!

Die Entwickler von Flockerz wollen sicherstellen, dass Anleger von Anfang an wissen, dass es sich um ein transparentes und vollständig geprüftes Projekt handelt. Aus diesem Grund war die erste Phase der Projekt-Roadmap die Prüfung des Smart Contracts durch Coinsult, um den Investoren Sicherheit zu geben.

Jetzt, wo der Vorverkauf begonnen hat, setzt das Flockerz-Team alles daran, das Projekt bekannt zu machen, und verschiedene Influencer rühren auf Youtube bereits die Werbetrommel, darunter Jacob Crypto Bury, der Flockerz ein Projekt mit 10x-Potenzial nennt.

Über den Vorverkauf hinaus strebt Flockerz Listings an zentralen und dezentralen Börsen (CEXs und DEXs) an. Der Vote-to-Earn-Mechanismus des Projekts wird nach den Börsenlistings eingeführt.

Einige Marktteilnehmer sprechen bereits davon, dass $FLOCK die Zukunft der Meme Coins darstellen könnte. Das Projekt bietet einen ordentlichen Anreiz für Investoren, sich zusammenzuschließen, um Flockerz explodieren zu lassen. Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann $FLOCK mit ETH, BNB, USDT oder per Karte dirakt auf der offiziellen Website kaufen. Käufer oder Interessenten sollten auch der Community auf X und Telegram beitreten, um keine News rund um den Presale und den Launch zu verpassen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.