The Platform Group AG, ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat bei der konsolidierten Tochtergesellschaft ViveLaCar den Ausbau der Plattformstrategie im dritten Quartal umgesetzt. So wurden durch ein neues Partnerkonzept erstmals auch Leasingfahrzeuge von Autohändlern aufgenommen, um dadurch Leasingrückläufer aktiv im Markt für Abolösungen zu vermarkten. Zum anderen wurden erstmals auch Fahrzeuge aus dem Vermietungsbereich einbezogen, ein Markt, der bisher nicht im Bereich der Abolösungen aktiv war. Dadurch konnte das Sortiment an verfügbaren Modellen auf über 1.000 Varianten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...