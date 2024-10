Potsdam (ots) -Die empowerHER+ Konferenz hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen eine kraftvolle Stimme zu verleihen:"Ein Raum voller Informatikerinnen. Das kenne ich aus dem Alltag nicht."Zitat einer Studentin, die bald ins Berufsleben startet.Ein Ungleichgewicht? Wir sagen: mehr als das.+Der Frauenanteil in der deutschen IT-Branche liegt bei gerade mal 30 Prozent.+Ein technisches Studium wird laut statistischen Bundesamtes von nur etwa 32 Prozent Frauen absolviert.+Im Informatik-Studium sind es noch weniger: 21 Prozent.Ein Defizit, das über die Geschlechterdebatte hinausgeht und spürbare Auswirkungen auf unsere gesamte Gesellschaft hat:- Wenn nur eine Gruppe von Menschen technische Innovationen vorantreibt, wird die zukünftige Technik vorrangig nur eine Gruppe abbilden können.- Wir haben einen ernstzunehmenden Fachkräftemangel und um den zu bewältigen, müssen wir alle Menschen mit einbeziehen.empowerHER+ KonferenzIm Kern geht es darum, gezielt Frauen und weitere unterrepräsentierte Gruppen für die IT-Branche zu gewinnen und für eine größere Diversität im Tech-Sektor zu sorgen. Die Expert:innen auf der Bühne nehmen das Publikum mit auf einen Deep-Dive zu den aktuellen Forschungs- und Zukunftsthemen.Zu den renommierten Speaker:innen gehören unter anderem:Lajla Fetic (appliedAI Institute for Europe gGmbH) teilt ihre Erkenntnisse darüber, wie und unter welchen Bedingungen Technologie die Gesellschaft stärker machen kann.Dr. Clemens Striebing (Fraunhofer IAO) erklärt, wie gerade unterschiedliche Perspektiven Innovationen hervorbringen.Dr. Jiska Classen (HPI) berichtet über ihre Arbeit als IT-Sicherheitsforscherin am HPI, wo sie die nächste Generation an Cybersicherheitsexpert:innen ausbildet.Auch Sina Jurkowlaniec, Initiatorin der Konferenz, unterstützt das zentrale Anliegen dieser Konferenz mit Netzwerkcharakter:"In dieser dynamischen und klugen Community wollen wir uns nicht auf Defizite fokussieren, sondern ins Handeln kommen: Lösungen entwickeln für die Herausforderungen unserer Zeit - getragen von Menschen, die durch ihre Vielfalt Großartiges erschaffen."Wann: 14. + 15. NovemberWo: Hasso-Plattner-Institut (HPI), Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 14482 PotsdamPresse: 14.11. Einlass 9:00 Uhr / 15.11. Einlass 8:30 Uhr / Campus 2 Haus LAkkreditierung: Für die Presse ist eine Akkreditierung erforderlich, presse@hpi.deProgramm: https://hpi.de/empowerher-konferenz/programm/Speaker:innen: https://hpi.de/empowerher-konferenz/speakerinnen/Pressekontakt:presse@hpi.deJulia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, julia.guehlholtz@hpi.de undund Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, joana.bussmann@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007820/100923790