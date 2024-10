Uber und Lyft reduzieren die Wartezeitunterschiede für schwarze Fahrgäste drastisch, aber die Auswirkungen der systemischen Segregation bleiben bestehen.

Eine neue Studie von Forschern des College of Engineering der Carnegie Mellon University hat ergeben, dass Mitfahr-Apps wie Uber und Lyft dazu beigetragen haben, die Rassendiskriminierung gegenüber schwarzen Fahrgästen zu verringern.

Die Studie baut auf früheren Untersuchungen auf, die zu dem Schluss kamen, dass die Verwendung eines schwarz klingenden Namens zu einer doppelt so hohen Stornierungsrate führt wie die Verwendung eines weiß klingenden Namens, aber trotz dieses erheblichen Unterschieds waren die Wartezeiten für eine Fahrt gleich oder unterschieden sich nur um Sekunden.

Um die Ähnlichkeit der Wartezeiten zu verstehen, führten die Forscher der CMU Simulationen aller Fahrten in Chicago durch, sowohl vor als auch nach der Covid-19-Pandemie, und zwar an verschiedenen Tagen. Die Studie schätzte, dass mindestens 3 der Fahrer aufgrund der Rasse diskriminieren müssen, um die in früheren Studien beobachteten Unterschiede bei den Stornierungen zu erklären. Es zeigte sich aber auch, dass die Fähigkeit dieser Dienste, Fahrer schnell mit neuen Fahrern zusammenzubringen, die Auswirkungen der Rassendiskriminierung von Fahrern auf die Unterschiede bei den Wartezeiten der Fahrer nahezu eliminiert.

"Die Technologie mildert ein soziales Problem, was ziemlich selten ist", sagte Jeremy Michalek, Professor für Ingenieurwesen und öffentliche Politik (EPP) und Maschinenbau. "Diskriminierung hat nur geringe Auswirkungen auf die durchschnittlichen Wartezeiten, zumindest teilweise, weil diese Apps in der Lage sind, schnell einen Ersatz zu finden, wenn jemand absagt. Bei Taxis war es dagegen ein sehr schwer zu lösendes Problem."

Rassistische Diskriminierung von Fahrgästen, die ein Taxi rufen, war schon immer ein Problem. "Ohne diese Apps könnten bestimmte Bevölkerungsgruppen extrem lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, weil es eine versteckte Ungerechtigkeit ist, bei der Menschen auf der Straße von Taxifahrern einfach ignoriert werden", sagte Destenie Nock, Professor für EPP und Bau- und Umweltingenieurwesen. "Jetzt kann man schnell wieder verbunden werden, sodass die Menschen pünktlich zur Arbeit kommen, ihre Termine im Krankenhaus wahrnehmen und aktiv am Verkehrssystem teilnehmen können."

Individueller Rassismus ist nur ein Teil der Gleichung, und das größere systemische Problem der Wohnsegregation veranlasste das Team, sich auf Chicago zu konzentrieren eine der Städte mit der stärksten Wohnsegregation in den Vereinigten Staaten, die zufällig auch viele Daten über Fahrten mit Fahrdiensten zur Verfügung stellt.

Selbst wenn die Fahrer alle Fahrgäste gleich behandeln, müssen schwarze Fahrgäste in Chicago aufgrund ihres Wohnortes deutlich länger warten, wie die Studie zeigt. Die Wohnmuster in Chicago sind durch eine lange Geschichte diskriminierender Praktiken, wie Redlining, und andere Faktoren wie geerbte Häuser und Vermögen geprägt. Heute leben schwarze Einwohner vor allem im Süden von Chicago, der weiter von den belebten Innenstadtgebieten entfernt ist, sodass weniger Fahrer in der Gegend sind, um Fahrgäste abzuholen.

Diese Untersuchung ist insofern einzigartig, als sie zwischen "direkter Diskriminierung, z. B. wenn ein Fahrer einen Fahrgast aufgrund seiner Rasse ablehnt, und systemischer Diskriminierung, bei der die Geschichte Muster im Wohnort der Menschen geprägt hat, sodass Ungleichheiten fortbestehen können, selbst wenn die Auswirkungen der direkten Diskriminierung gering sind oder ganz verschwinden", unterscheidet, so EPP-Doktorandin Anna Cobb. "Die Möglichkeit, diese Auswirkungen zu unterscheiden, kann uns dabei helfen, zu entscheiden, wie wir Ungleichheiten in der realen Welt angehen."

"Es ist ermutigend, wie gut diese Technologie die Auswirkungen der Diskriminierung von Fahrern auf die Fahrgäste gemildert hat", sagte Michalek. "Aber in einer Gesellschaft mit tief verwurzelten Ungleichheiten kann selbst ein Dienst ohne direkte rassistische Vorurteile große Lücken in der Dienstleistungsqualität hervorrufen, die bestehende Ungleichheiten widerspiegeln oder sogar noch verstärken können."

Corey Harper, Assistenzprofessor für Bau- und Umweltingenieurwesen am Heinz College und EPP-Absolvent Aniruddh Mohan, trugen ebenfalls zu der Studie bei.

