Wien (www.fondscheck.de) - Die Universal Investment Gruppe hat Katja Müller, derzeit Chief Customer Officer (CCO), zur Senior Advisor und zum Multi-Supervisory-Board-Member befördert, so die Experten von "FONDS professionell".Müller berate und begleite damit das Management als Aufsichtsrätin von UI Luxemburg, UI Efa, UI BVK, UI Irland, der Masterinvest und künftig UI Deutschland. Müller sei seit 2014 bei der Universal Investment Gruppe in unterschiedlichen Führungsrollen aktiv. Vor ihrem Eintritt sei sie zehn Jahre lang in mehreren Funktionen für die Deutsche Bank Gruppe tätig gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...