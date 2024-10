© Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER



Am Dienstag blieben die Anleger von Gerresheimer nach einem Kurseinbruch am Vortag weiterhin verunsichert, ausgelöst durch eine Gewinnwarnung. Wie Analysten die Situation bewerten.Die DZ Bank beschrieb die Situation als schwerwiegend; eine erhoffte Stabilisierung des Kurses trat demnach nicht ein. Die Aktie verliert am Dienstag weitere 2,62 Prozent und notiert unter 80 Euro, nachdem sie bereits am Montag um 18 Prozent gefallen war. Vom Rekordhoch bei knapp 123 Euro, erreicht vor etwa einem Jahr, haben die Aktien mittlerweile mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren. Gerresheimer erwartet bis 2025 schwächere Geschäftszahlen, was das Unternehmen mit einer langsamer als erwarteten …