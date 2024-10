EQS-News: WegscheidEntrenco GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

WegscheidEntrenco GmbH

WegscheidEntrenco GmbH begibt Green Bond 2024/2029 über 25 Mio. Euro mit einem Festzins von nominal 8 % p.a.



Regensburg, 01. Oktober 2024. Die WegscheidEntrenco GmbH, ein führender Anbieter von Biomasse-Blockheizkraftwerken (BHKWs), emittiert einen Green Bond, um die Vor- und Zwischenfinanzierung der Produktion und Umsetzung jeweils beauftragter Blockheizkraftwerke sicherzustellen und das Unternehmenswachstum weiter zu unterstützen.



Die aktuell von WegscheidEntrenco vertriebenen BHKWs arbeiten auf der Grundlage von Holz, wie Holzhackschnitzeln, Holzpellets und Briketts (Presslinge) sowie Restholz. Zukünftig sollen verstärkt auch andere Biomassen, insbesondere nachwachsende Rohstoffe (Nawaros) genutzt werden. WegscheidEntrenco ermöglicht es seinen Kunden, CO2-neutrale Energiequellen einzusetzen.



Der Green Bond (ISIN: DE000A383UG5, WKN: A383UG) bietet Anlegern eine feste Verzinsung von 8 % p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 1.000 Euro und die Zeichnung ist ab 1. Oktober 2024 möglich.



WegscheidEntrenco verzeichnet aktuell eine starke Auftragslage in Verbindung mit zusätzlich zahlreichen neuen Projektanfragen. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Lieferung von hocheffizienten Biomasse-Blockheizkraftwerken spezialisiert, die nicht nur CO2-neutralen Strom, sondern auch Wärme und Kälte erzeugen. Die Technologie ist durch über 40 Patente abgesichert und hat sich global bewährt, mit einem besonderen Fokus auf internationale Märkte.



Egbert von Cramm, Geschäftsführer der WegscheidEntrenco GmbH, erklärt: "Unsere vollen Auftragsbücher und die stetig wachsende Nachfrage nach unseren Lösungen sind eine starke Bestätigung für unsere technologische Innovationskraft und Marktposition. Der Green Bond gibt uns die notwendige finanzielle Flexibilität, um die starke Nachfrage nach unserem nachhaltigen Produkt bedienen zu können."



EthiFinance bestätigt, dass das Rahmenwerk für den Green Bond im Einklang mit den ICMA Green Bond Principles 2021 für nachhaltige Finanzierungen steht. Die Mittel aus der Emission werden verwendet, um sowohl die Materialbeschaffung als auch die Produktion bereits beauftragter Projekte sicherzustellen. Die kontinuierlich wachsende Nachfrage nach dezentralen Energieversorgungslösungen nimmt auch im internationalen Umfeld unverändert zu.



WegscheidEntrenco hat sich auf den Bau von dezentralen, hocheffizienten Biomasse-Blockheizkraftwerken spezialisiert, die durch ihre hohe Betriebsstabilität und Effizienz überzeugen. Die Anlagen arbeiten mit einer Verfügbarkeit von über 8.000 Betriebsstunden pro Jahr und bieten durch den Einsatz von Biomassen eine Alternative zu wetterabhängigen erneuerbaren Energien wie Wind- oder Solarenergie als dezentrale Energielösungen. Mit diesem Leistungsprofil kann WegscheidEntrenco sowohl eine zuverlässige Energiequelle bereitstellen als auch die Energiekosten signifikant senken.



Die Emission des Green Bonds erfolgt im Rahmen der kontinuierlichen Wachstumsstrategie des Unternehmens und stärkt die Position von WegscheidEntrenco als internationaler Anbieter im Bereich der Biomasse-Energieerzeugung.



Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligten sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite der WegscheidEntrenco GmbH - https://green-bond.we-bioenergy.com -verfügbar ist.



Über die WegscheidEntrenco GmbH

WegscheidEntrenco GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung, Lieferung und Betreuung von Biomasse-Blockheizkraftwerken (BHKWs) und kann auf mehr als 40 Patente zugreifen, die die Innovationskraft des Unternehmens unterstreicht. Diese technologische Basis ermöglicht es, fortschrittliche und maßgeschneiderte Lösungen für erneuerbare Energien weltweit anzubieten. Dank strategischer Partnerschaften und Joint Ventures, darunter Entrenco Biopower Pvt. Ltd. in Indien und PT. Wegscheid Entrenco Sumbu Mandiri in Indonesien, baut WegscheidEntrenco seine globale Reichweite kontinuierlich aus. Diese internationalen Kooperationen sichern den Zugang zu wichtigen Märkten und tragen maßgeblich zum langfristigen Erfolg und Wachstum des Unternehmens bei.





Pressekontakt

WegscheidEntrenco GmbH

presse@we-bioenergy.com



Investorenkontakt

WegscheidEntrenco GmbH

Frankenstraße 9

D - 93059 Regensburg

Egbert Freiherr von Cramm - Geschäftsführer

Telefon: + 49 (0) 941 2049 0020

E-Mail: finanzen@we-bioenergy.com

Website: https://we-bioenergy.com



