TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat in den letzten Stunden 30 Geschosse registriert, die aus dem Libanon kommend in den Norden Israels eingedrungen sind. Die Raketen lösten in den betroffenen Gebieten Alarm aus, gingen aber über offenem Gelände nieder, hieß es in der Mitteilung der Streitkräfte. Berichte über Verletzte oder Tote gab es nicht. Feuerwehren waren im Einsatz, um die Brände zu löschen, die einige der Raketen ausgelöst hatten.

Israelische Kampfflugzeuge und Helikopter griffen indes nach Militärangaben Kommandozentralen, Raketenabschussrampen und Waffenlager der proiranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon an. Der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Schiiten-Miliz hatte sich zuletzt dramatisch verschärft. Am letzten Freitag waren bei einem gezielten israelischen Luftangriff der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah und weitere Hisbollah-Kämpfer getötet worden./gm/DP/ngu