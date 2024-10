München (ots) -Nach "Promi Big Brother" ist vor "Big Brother - Knossi Edition 2024": Jens "Knossi" Knossalla zieht am Freitag, 25. Oktober 2024 im Livestream auf Joyn wieder mit guten Freundinnen und Freunden aus der Social-Media-Welt für drei Tage in Deutschlands berühmtesten TV-Container. Gemeinsam lassen sich die Bewohnerinnen und Bewohner für 57 Stunden unter dauerhafter Kamerabeobachtung auf das besondere Abenteuer in einer Special-Edition von "Big Brother" ein. Auch in Knossis Version der Reality-Show ist der große Bruder allgegenwärtig, überwacht alles und gibt die Regeln vor. Es wird gelacht, gefeiert, gespielt und nominiert.Der Community entgeht nichts: "Big Brother - Knossi Edition 2024" wird dieses Jahr zusätzlich zu Knossis Twitch-Channel erstmals rund um die Uhr live auf Joyn gestreamt. Kostenlose Highlight-Clips fassen das Geschehen in Knossis "Big Brother"-Container auf Joyn zusammen.Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer aus Knossis Community hat erstmals die Chance, durch die Vergabe einer Wildcard mit Knossi und seinen Gästen in den Container einzuziehen. Im vergangenen Jahr gewinnt Joey Kelly durch die Stimmen seiner Mitbewohner:innen und der Community die erste Ausgabe von "Big Brother - Knossi Edition". Insgesamt erreicht die 57-stündige Special-Edition der Reality-Show 2023 über 2 Millionen Unique Viewers und 8,8 Millionen Live Views auf Knossis Twitch-Kanal.Produziert wird "Big Brother - Knossi Edition 2024" von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions in Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany und DLS Consulting."Big Brother - Knossi Edition 2024" ab Freitag, 25. Oktober 2024 rund um die Uhr im Livestream und Highlight-Clips auf JoynHashtag zur Show: KnossiBBÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5877252