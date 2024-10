ARLINGTON (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing denkt in seiner Dauerkrise laut Insidern über eine Kapitalerhöhung in zweistelliger Milliardenhöhe nach. Der Konzern erwäge die Ausgabe neuer Aktien im Umfang von mindestens 10 Milliarden US-Dollar (knapp 9 Mrd Euro), berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Das frische Geld von Aktionären soll die Kasse des Herstellers füllen, die sich infolge der jahrelangen Dauerkrise mit Flugverboten und Produktionsbegrenzungen sowie dem jüngsten Streik von zigtausend Beschäftigten immer weiter leert.

Ein Boeing-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Den Insidern zufolge dürfte es mindestens einen Monat dauern, bis Boeing mit einer solchen Kapitalerhöhung Ernst macht. So wolle das Management erst die Kosten des andauernden Streiks beziffern können, bevor es auf Anleger am Kapitalmarkt zugeht. Die Boeing-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf mehr als 40 Prozent verloren./stw/ngu/jha/