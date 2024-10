EQS-News: Meta Wolf AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Breaking News: Meta Wolf AG erwirbt den Geschäftsbetrieb der Deutschen Steinzeug Cremer & Breuer AG ("DSCB"), investiert in energieintensive Produktion "Made in Germany" und sichert Arbeitsplätze



01.10.2024 / 14:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Breaking News: Meta Wolf AG erwirbt den Geschäftsbetrieb der Deutschen Steinzeug Cremer & Breuer AG ("DSCB"), investiert in energieintensive Produktion "Made in Germany" und sichert Arbeitsplätze



Deutsche Steinzeug Solar Ceramics übernimmt DSCB und bringt die digitale und ökologische Transformation voran

"Wir freuen uns, dass Meta Wolf gemeinsam mit den Mitarbeitern der Deutschen Steinzeug Cremer & Breuer AG sowie ihrer Tochtergesellschaften die Zukunft für die Fliesenproduktion am Standort Deutschland neu und erfolgreich gestalten können. Möglich wurde die Rettung vor allem aufgrund des großartigen Schulterschlusses mit der Gewerkschaft IGBCE und den Betriebsräten.



Wir setzen auf die Kompetenz aller Mitarbeiter, unsere starken Marken und neue Technologien mit einer nachhaltigen Produktion der umweltfreundlichen "Grünen" Fliese.



Dazu planen wir den Aufbau von Solar- und Batteriespeichersystemen in den Fliesenwerken, die IT-Entwicklung zur Automatisierung von Prozessen und E-Commerce sowie die Weiterentwicklung von Meta Wolf Solar.



Unsere Kunden können sich weiter auf uns und die einzigartige Qualität unserer Produkte verlassen. Lassen Sie uns alle gemeinsam den Weg in die erfolgreiche Zukunft der "Grünen" Fliese "Made in Germany" gehen. Unser neuer Weg ist das Ziel."



Sandy Möser

CEO der Meta Wolf AG



Über Meta Wolf AG:

Die Meta Wolf AG wurde 1995 als erstes Thüringer Technologieunternehmen im Bauwesen an der Frankfurter Börse notiert. Der Fokus liegt auf der digitalen und ökologischen Transformation.



Mit Meta Wolf Solar investieren wir in grüne Produktion, in Bauprodukte wie Baustoffe und Baukeramik aber auch in Energiemanagement-Systeme, Solarpanele, Wechselrichter, intelligente Stromzähler, Batterien und Ladesysteme für private, öffentliche und gewerbliche Kunden.



Wir unterstützen die dezentrale Solar-Stromerzeugung und die Elektrifizierung von Produktionsprozessen zur Erzeugung grüner, klimafreundlicher Bauprodukte.



Neben der Dekarbonisierung investieren wir in die Digitalisierung der Organisationsprozesse und die Entwicklung von Web3-basierter Prozessautomation. Hier haben wir ein internationales Experten-Team in Hungen, Kranichfeld, Singapur, Bangalore und Guangzhou zusammengestellt.



Meta Wolf E-Commerce und Metaverse Technologien können die Effizienz von Vertriebs-, Marketing-, Kommunikations- und Entwicklungsprozessen um 100% steigern.



Unser Ziel 2030 ist ein Rohertrag von bis zu 200 Mio. Euro für unsere Aktionäre zu erzielen und einen einzigartigen Beitrag zur Erreichung von "Net Zero" im Bauwesen zu leisten.



Internet: www.metawolf.com



Fragen können schriftlich an die Meta Wolf AG, andre.schuetz@metawolf.com bzw. über WhatsApp +65 8299 5154, eingereicht werden.



01.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com