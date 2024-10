Angesichts zunehmender Cyberangriffe über Webbrowser verlassen sich mehr als 1.000 Kunden auf Menlo Security, um über 8 Mio. Nutzern weltweit ein sicheres Surferlebnis im Internet zu bieten

Menlo Security, der Pionier für sichere Unternehmensbrowser, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 100 Mio. USD und ein Wachstum von 50 in den letzten 24 Monaten erzielt hat. Mehr als 1.000 globale Unternehmen und Regierungsbehörden verlassen sich auf Menlo Security, um ein sicheres und geschütztes Surferlebnis zu bieten, und zwar auf jedem Browser und jedem Gerät.

"Das Erreichen von 100 Mio. USD ARR ist eine starke Bestätigung unserer Vision und ein direkter Ausdruck des Vertrauens, das unsere Kunden in uns setzen, wenn es um die Sicherung und Verwaltung ihrer Browser geht", sagte Amir Ben-Efraim, CEO und Mitbegründer von Menlo Security. "Unternehmen haben die Notwendigkeit von Browsersicherheit erkannt und unsere sichere Unternehmensbrowserlösung bietet hochwirksame Browsersicherheit in Kombination mit einer transparenten Benutzererfahrung, die einfach zu implementieren und zu verwalten ist. Wir sind stolz auf unsere umfassenden Einsätze bei Kunden jeder Größe auf der ganzen Welt."

Menlo Security hat einen Gesamtauftragswert (TCV) von 350 Mio. USD, insgesamt 260 Mio. USD an Finanzmitteln aufgebracht und erwartet für 2025 einen positiven Cashflow. Menlo hat eine beeindruckende Nettoretentionsrate (NRR) von 110 erreicht und seine Bruttoumsatzretention (GRR) in den letzten 12 Monaten um 97 gesteigert. Große globale Unternehmen, darunter acht der zehn größten Finanzinstitute der Welt, 24 Global Fortune 500-Unternehmen und große Regierungsinstitutionen in den USA und im Ausland, vertrauen auf Menlo. Die Führungsposition von Menlo Security im Bereich der Browsersicherheit wird durch wichtige Integrationen und Partnerschaften mit Branchenführern wie Google weiter bestätigt.

"Die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft hat sichere Unternehmensbrowser (Secure Enterprise Browsers) zu einer Priorität für Unternehmen gemacht, die sich auf die Digitalisierung konzentrieren", sagte Mark Crane, Partner bei General Catalyst. "Wir sehen Menlo Security als Pionier im Bereich Browsersicherheit, der seinen Kundenstamm durch einen fokussierten Ansatz und kontinuierliche Produktinnovationen erweitert."

Die digitale Transformation hat den Arbeitsplatz revolutioniert und die organisationsübergreifende Online-Zusammenarbeit ermöglicht. Im Februar brachte Menlo Security die branchenweit erste Cloud-basierte Secure Enterprise Browser-Lösung auf den Markt, die einen umfassenden Ansatz zum Schutz von Unternehmensbenutzern am Arbeitsplatz und zur Sicherung von Anwendungen vor Angriffen aus dem Internet bietet. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht prognostiziert Gartner®, dass "bis 2030 Unternehmensbrowser die Kernplattform für die Bereitstellung von Software zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität und Sicherheit auf verwalteten und nicht verwalteten Geräten für ein nahtloses hybrides Arbeitserlebnis sein werden".1

Laut Gartner "gibt es einen Trend, eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen, indem eine konsistente Browserkonfiguration und -steuerung für jeden Benutzer erzwungen wird, der von einem nicht verwalteten PC aus auf Produktivitätsanwendungen und Unternehmensdaten zugreift."2

Wie in den Gartner-Benutzerempfehlungen angemerkt, "sollten Sie sich auf hybride Angebote konzentrieren, die Browser nutzen können, um den sicheren Zugriff auf Sicherheits- und Produktivitätstools für Mitarbeiter zu ermöglichen."2

Herkömmliche Netzwerk- und Endpunkt-Sicherheitstools setzen Browser kritischen browserbasierten Angriffen aus. Während Browser für Bedrohungsakteure als primärer Einstiegspunkt in Organisationen dienen, sind sie auch für die Produktivität der Mitarbeiter und den reibungslosen Betrieb von Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Die Menlo Secure Enterprise Browser-Lösung ermöglicht den Arbeitsplatz von morgen und bietet umfassende Unternehmensbrowser-Sicherheit auf Desktops und Mobilgeräten, um Benutzer, Anwendungen und Daten zu schützen, während Kunden weiterhin den Browser ihrer Wahl verwenden können.

Erfahren Sie mehr über den Weg von Menlo Security zu diesem großartigen Erfolg und über die zukünftigen Wachstumspläne.

1 Gartner, Emerging Tech: Security The Future of Enterprise Browsers, Dan Ayoub, Evgeny Mirolyubov, 14. April 2023

2 Gartner, Hype Cycle for Endpoint and Workspace Security, 2024, Franz Hinner, Chris Silva, et al., 08. August 2024

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und HYPE CYCLE ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Menlo Security

Menlo Security schützt Organisationen vor Cyber-Bedrohungen, die Webbrowser angreifen. Die patentierte Cloud-Browser-Sicherheitsplattform von Menlo Security ist skalierbar und bietet umfassenden Schutz für Unternehmen jeder Größe, ohne dass Endpunktsoftware erforderlich ist oder die Endbenutzererfahrung beeinträchtigt wird. Bedeutende globale Unternehmen, darunter Fortune-500-Unternehmen, acht der zehn größten globalen Finanzdienstleistungsinstitute und große Regierungsinstitutionen, vertrauen auf Menlo Security. Das Unternehmen wird von Vista Equity Partners, Neuberger Berman, General Catalyst, American Express Ventures, Ericsson Ventures, HSBC und JPMorgan Chase unterstützt. Menlo Security hat seinen Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.menlosecurity.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241001523111/de/

Contacts:

Emily Ashley

ICR-Lumina für Menlo Security

Menlo@luminapr.com