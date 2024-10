EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

KAP AG STRAFFT BETEILIGUNGSPORTFOLIO UND VERKAUFT DAS SEGMENT PRECISION COMPONENTS



01.10.2024 / 15:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

KAP AG STRAFFT BETEILIGUNGSPORTFOLIO UND VERKAUFT DAS SEGMENT PRECISION COMPONENTS Fulda, 1. Oktober 2024 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf von allen wesentlichen Teilen des Segments precision components an das bisherige Management im Rahmen eines Management-Buy-Outs ("MBO") abgeschlossen. Bei den zu veräußernden Gesellschaften handelt es sich um die drei operativen Beteiligungen Präzisionsteile Dresden GmbH & Co. KG, Gear Motion GmbH und BEBUSCH Hungaria Müanyagfeldolgozó Kft sowie drei weitere, den Beteiligungen zugehörige Verwaltungs- bzw. Grundstücksverwaltungsgesellschaften. Mit dem Verkauf erzielt KAP einen Erlös im einstelligen Millionen-Euro-Bereich, zudem übernimmt der Käufer Pensions- und Finanzverpflichtungen. Aufgrund der hohen Investitionen in das Segment precision components in den vergangenen Jahren führt der Verkauf zu Buchverlusten im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Diese werden nicht der operativen Geschäftsentwicklung zugeordnet, so dass sich hieraus kein Einfluss auf die Prognose 2024 ergibt. Das Closing der Transaktion wird für Ende Oktober 2024 erwartet. Der Vorstand Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 (0) 661 103 327



