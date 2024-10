Der Blackrock Greater Europe Investment Trust verzeichnet eine positive Entwicklung seines Nettovermögenswertes (NAV) zum 30. September 2024. Der unbereinigte NAV beläuft sich auf 624,57 Pence pro Aktie, bei Berücksichtigung der Erträge des laufenden Jahres sogar auf 630,16 Pence. Diese Zahlen spiegeln die solide Performance des Trusts wider, trotz der jüngsten Marktvolatilität.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Parallel dazu setzt der Trust sein Aktienrückkaufprogramm fort. Am 30. September wurden 25.000 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 595,16 Pence erworben, die nun in der Gesellschaft gehalten werden. Nach Abwicklung dieses Kaufs wird das ausgegebene Aktienkapital 98.841.640 Stammaktien betragen, wobei 19.087.298 Aktien im Eigenbestand verbleiben. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Managements in die langfristige Wertentwicklung des Trusts und könnte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

