Hannover (ots) -Anmoderationsvorschlag: Im Oktober kommen die Winterreifen drauf und Ostern dann wieder die Sommerreifen: Die Faustregel "Von O bis O" kennt hierzulande fast jeder Autofahrer. Aber wird die angesichts der immer öfter doch sehr milderen Witterungen zur Wechselzeit überhaupt noch für sinnvoll gehalten? Der Reifenhersteller Continental hat dazu eine repräsentative forsa-Umfrage in Auftrag gegeben - und was bei der herausgekommen ist, verrät uns jetzt der Continental Reifenexperte Andreas Schlenke.O-Ton 1 (Andreas Schlenke, 18 Sek.): "Es ist tatsächlich nur noch so, dass eine knappe Mehrheit von 55 Prozent der befragten Autofahrer es für notwendig halten, im Oktober von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln. Immerhin 25 Prozent der Befragten tun das im November - und 13 Prozent halten sich alle Optionen offen und wechseln je nach Wetterlage."Sprecherin: Angesichts der oft sonnigen und milden Oktober, die wir in der Vergangenheit hatten, ist das zwar verständlich, birgt allerdings auch die Gefahr, ...O-Ton 2 (Andreas Schlenke, 17 Sek.): "... dass ein plötzlicher Wetterumschwung oder, wie man es auch teilweise im Oktober eben hat, widrige Bedingungen frühmorgens eben einen überraschen kann - auch durchaus Schneefall oder eben auch Glatteis unter Umständen. Und dann hat man eben die falsche Bereifung auf dem Fahrzeug. Wir empfehlen genau aus diesem Grund, im Oktober von Sommer auf Winterreifen zu wechseln."Sprecherin: Denn die sind echte Spezialisten für alle Straßenverhältnisse in der dunklen Jahreszeit.O-Ton 3 (Andreas Schlenke, 16 Sek.): "Das betrifft nicht nur das Profil, das auf winterliche Bedingungen, Schneebedingungen ausgelegt worden ist und auf Schneematsch, sondern vor allen Dingen eben auch die Mischung, die bei besonders tiefen Temperaturen ihre Flexibilität behält. Für Fahrten ab Oktober sind daher Winterreifen für die Fahrsicherheit ganz entscheidend."Sprecherin: Ebenso sicher sind Ganzjahresreifen, mit denen laut Umfrage immer mehr der befragten Autofahrer unterwegs sind. Continental-Reifenexperte Andreas Schlenke sagt aber auch ganz klar:O-Ton 4 (Andreas Schlenke, 29 Sek.): "Ganzjahresreifen sind immer ein Kompromiss. Daher muss man unter Umständen mit einem erhöhten Spritverbrauch rechnen, mit verlängerten Bremswegen oder eben mit höherem Verschleiß, insbesondere im Sommer. Und man sollte wissen: Ab Oktober diesen Jahres sind Reifen mit Alpine-Symbol oder mit Schneeflockensymbol auf der Seitenwand vorgeschrieben. Das heißt, wenn man erwischt wird, muss man unter Umständen mit Bußgeldern rechnen. Deswegen wäre es ratsam, sich die Reifen noch mal anzuschauen und zu schauen, ob das Alpine-Symbol oder Schneeflockensymbol auf dem Reifen ist."Abmoderationsvorschlag: Ein Beitrag von Jessica Martin.