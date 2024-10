Kauflaune hält an: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche zugelegt. Erneut waren es die Erwartungen an die Geldpolitik, die die positiven Impulse lieferten, zumal in der vergangenen Woche auch die chinesische Notenbank Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur angekündigt hat. Letztere wurden dann von Bekundungen der chinesischen Regierung, die Wirtschaft unterstützen zu wollen, flankiert. Vor allem Unternehmen mit wichtigem Chinageschäft profitierten von diesen Äußerungen, darunter ...

