AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) hat zusammen mit Leukos Biotech einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der erste Patient wurde in den klinischen Versuch SERONCO-1 der Phase I aufgenommen, in der eine Substanz mit einem neuen und einzigartigen Wirkungsmechanismus (first-in-class) untersucht wird. Das mögliche Medikament wird an Patienten mit festen Tumoren und Lymphomen ausprobiert. Damit stellt AOP Health erneut unter Beweis, auf Krebsstammzellen abzielende Wirkstoffe verfügbar zu machen, die für Patienten neue Behandlungsmethoden darstellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241001764961/de/

AOP Health CEO Martin Steinhart (Copyright: AOP Health/Studio Koekart)

Fokus auf einem vielversprechenden Ziel

Die neue Verbindung, AOP208, zielt auf und blockiert ein Protein auf der Oberfläche der Krebsstammzelle, den Serotoninrezeptor 1B, der möglicherweise die Ursache für die Erkrankung darstellt. Die Zusammenstellung wird oral verabreicht und wurde ursprünglich von Leukos Biotech basierend auf Forschungen am Josep-Carreras Leukemia Research Institute entwickelt.

Ruth Risueño, Chief Scientific Officer bei Leukos Biotech, erklärt: "Wir möchten einen neuen Weg zur Bekämpfung von Krebsstammzellen finden, denn sie sind verantwortlich für die Entstehung und Aufrechterhaltung des Tumors. Unsere Forschungen zeigen, dass der Serotoninrezeptor entscheidend für diesen Prozess ist. Da es kein geeignetes Molekül für die Blockierung des Rezeptors gab, erfanden wir ein neues. Nun sind wir gespannt auf den klinischen Versuch und möchten unsere Zusammenstellung auf die nächste Stufe heben

AOP Health hält eine Lizenz sowie weitere Rechte zur Entwicklung für AOP208, ebenso wie die globalen Rechte zur Vermarktung, unter anderem für die USA, Europa, Korea und Taiwan ohne die Volksrepublik China.

Erster Patient wird mit AOP208 behandelt

SERONCO-1, ein First-in-Human-Versuch mit AOP208, hat damt begonnen, Patienten mit festen Tumoren (einschließlich Krebs mit Metastasen) und Lymphomen aufzunehmen. Der erste Patient weltweit wurde bereits behandelt. Der Versuch wird unter Leitung von Dr. Irene Braña in Zusammenarbeit mit Leukos Biotech am Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO) durchgeführt. Das Spanische Ministerium für Wissenschaft und Innovation ist über ein Public-Private Partnership Programm (CPP2021-008715) beteiligt.

Die Behandlung des ersten Patienten mit AOP208 im Versuch ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments zu testen. SERONCO-1 wird auch untersuchen, inwiefern AOP208 die Ausbreitung des Tumors beeinflusst.

Forschung zwecks neuer Methoden in der Krebstherapie ist dringend notwendig, so Christoph Klade, Chief Scientific Officer bei AOP Health: "AOP208 zielt auf einen Rezeptor von Krebsstammzellen, dem bis dato bei der Krebstherapie wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. So wird AOP208 in der Onkologie ein hochinteressantes Medikament. Es könnte bei mehreren Arten von Leukämie und bei festen Tumoren wie Brust- und Lungenkrebs in Zukunft eine wichtige Rolle spielen."

Zur Vervollständigung des Versuchs SERONCO-1 wird AOP Health einen weiteren klinischen Versuch mit AOP208 durchführen, an dem Patienten mit myeloischer Leukämie teilnehmen, eine Krebsart mit derzeit schlechter Prognose.

Martin Steinhart, CEO von AOP Health fasst zusammen: "Wir setzen die Mission von AOP Health um, Lösungen für Patienten mit seltenen Indikationen zu finden. Wir nehmen das ernst, was unsere Investitionen in Höhe von jährlich 25 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung beweisen. "

Über AOP Health

Die AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP Health Group ist der europäische Pionier bei integrierten Therapien für Patient*innen mit seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. In den letzten 25 Jahren hat sich die Gruppe zu einem etablierten Anbieter von integrierten Therapielösungen entwickelt, der von seinem Hauptsitz in Wien, seinen Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in ganz Europa und dem Nahen Osten sowie über Partner*innen weltweit tätig ist. Mit dem Claim "Needs. Science. Trust." wird die Grundlage des Erfolgs auf den Punkt gebracht: Vertrauen schaffen durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder insbesondere der Patient*innen und ihrer Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen und Pflegekräfte.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241001764961/de/

Contacts:

DI Isolde Fally

Isolde.Fally@aop-health.com

+43-676-500 4048

https://www.aop-health.com