Topcon Positioning Systems gibt die Ernennung von Antonio Marzia zum Executive Vice President und General Manager von Topcon Agriculture bekannt. Marzia tritt die Nachfolge von Albert Zahalka an, der sich nach einer herausragenden Karriere im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet. In seiner neuen Rolle berichtet Marzia direkt an Ivan Di Federico, President und CEO, Topcon Positioning Systems.

Antonio Marzia trat 2018 als Vice President, Business Solutions bei Topcon ein. In seiner späteren Rolle als Vice President und General Manager EMEA/APAC, war er für mehrere Technologiekooperationen mit OEM's verantwortlich.

"Ich betrachte es als besondere Ehre, Topcon Agriculture in einer für die Präzisionslandwirtschaft so entscheidenden Zeit führen zu dürfen", erklärte Marzia. "Das Wachstumspotenzial ist enorm, und ich bin entschlossen, Topcon in diesem dynamischen Umfeld als bevorzugten Partner zu etablieren. Dazu möchte ich schnelle Innovationen fördern und effektive Zusammenarbeit voranbringen sowohl mit den OEM's als auch mit den landwirtschaftlichen Betrieben. Wir sehen sehr viele Möglichkeiten, Landwirten dabei zu helfen, ihre Rentabilität zu verbessern und Maschinen- und Geräteherstellern wertschöpfende Technologien zur Verfügung zu stellen. Unser Portfolio wächst beständig und wir betrachten es als unsere Aufgabe, Technologien zu entwickeln, die mit vielen Marken und Maschinen kompatibel ist. Landwirtschaftliche Betriebe bleiben damit flexibel in der Auswahl ihrer Ausrüstung, gleichzeitig erhalten sie Zugang zu neuesten Präzisionstechnologien."

Abgesehen von seiner Erfolgsgeschichte bei Topcon, bringt Marzia umfangreiche Branchenerfahrung in seine neue Position ein. Nach seinem Abschluss in Elektronik und Automationstechnik der Polytechnischen Universität Turin begann er seine Laufbahn zunächst in der Luft- und Raumfahrtindustrie.1996 wechselte er zu CNH, wo er unterschiedliche Führungspositionen begleitete. Unter anderem war er als Vice President Purchasing für den Einkauf zuständig und verantwortete als Vice President Tractor Products bedeutende Initiativen wie die Markteinführung der ersten CNH-Traktoren mit stufenlosem Getriebe (CVT), den wasserstoffbetriebenen Elektrotraktor NH2 und die erneuerte Produktreihe der Utility-Traktoren. Nach seiner Tätigkeit als Vice President Marketing für die Marke New Holland in Europa wechselte er zu CNH Industrial als Vice President der Geschäftsbereiche Precision Solutions Telematics, wo er die neue Architektur der Präzisionsprodukte, das Autonomieprogramm sowie die Entwicklung der Connected Services mit der Implementierung der Service Delivery Platform und der Datenanalysedienste leitete.

"Wir freuen uns sehr, dass Antonio die Leitung unseres Bereichs Agriculture übernommen hat", kommentierte Ivan Di Frederico. "Dank seiner enormen Erfahrung in der Präzisionslandwirtschaft, in der Telematik und bei der Markteinführung von Produktplattformen ist er perfekt geeignet, Innovation und Wachstum im Topcons Agriculture-Geschäft voranzubringen. Seine strategische Vision und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz von fast 30 Jahren in der Branche machen ihn zur idealen Führungskraft, um Topcon Agriculture in die Zukunft zu führen."

