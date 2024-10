Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Matterport führt neue unverzichtbare Tools für Immobilienmakler, Bauunternehmer und Designer einMatterport, Inc. hat heute eine bahnbrechende Suite neuer Tools vorgestellt, die darauf abzielen, die Art und Weise, wie Fachleute Immobilien entwerfen, bauen und vermarkten, grundlegend zu verändern.Durch die Kraft der generativen KI können Matterport-Nutzer nun das Potenzial jedes Raumes leicht neu gestalten, indem sie digitale Zwillinge von statischen Repliken in dynamische Leinwände für Kreativität verwandeln."Unser Herbst 2024 Release ermöglicht unseren Kunden, das volle Potenzial von Matterport auszuschöpfen", sagte RJ Pittman, Vorsitzender und CEO von Matterport. "Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Wohnung mit nur einem Klick entmöblieren oder automatisch beeindruckende Immobilienbeschreibungen erstellen, nur anhand der Daten Ihres digitalen Zwillings. Diese Tools sparen Zeit, verbessern Immobilienangebote und vereinfachen komplexe Arbeitsabläufe für alle - von Immobilienmaklern bis hin zu Bauunternehmern und globalen Teams. Und mit Funktionen wie 3D-Modell-Merge, Field Tags und One-Click Bill-Back Processing, helfen wir unseren Kunden, Räume in großem Maßstab mit beispielloser Geschwindigkeit, Effizienz und Präzision zu verwalten."Neue Tools für Makler:Eine der revolutionärsten Neuerungen des Herbst-Releases ist das von KI unterstützte Defurnish-Tool von Matterport, das ein häufiges Problem für Immobilienverkäufer und Makler löst: Unordnung. Mit nur einem Klick können Nutzer ein überfülltes Wohnzimmer oder eine unordentliche Garage in einen sauberen, offenen Raum verwandeln, sodass interessierte Käufer das wahre Potenzial der Immobilie erkennen können. Ob es darum geht, ein veraltetes Sofa "verschwinden" zu lassen oder das Esszimmer zu "entrümpeln" - das Defurnish-Tool gibt Maklern ein leistungsstarkes, aber einfaches Werkzeug an die Hand, um jede Immobilie zum Strahlen zu bringen.Und in Kürze werden die Innenarchitektur-Tools von Matterport die Kreativität für jedermann freisetzen - sie ermöglichen es den Nutzern, Räume mit Leichtigkeit digital einzurichten und umzugestalten und geben einen Ausblick auf die Zukunft.Das KI-gestützte Tool für Immobilienbeschreibungen ist ein weiterer Meilenstein, der detaillierte, ansprechende Texte in wenigen Sekunden erstellt. Makler und Marketingfachleute können Stil und Ton auswählen, um sicherzustellen, dass jede Anzeige perfekt zugeschnitten ist - sei es ein schickes, modernes Loft in der Innenstadt oder ein charmantes Einfamilienhaus am Stadtrand. Durch die Nutzung der präzisen räumlichen Daten jedes digitalen Zwillings erstellt das Tool Inhalte, die nicht nur gut geschrieben, sondern auch bis ins Kleinste detailgetreu sind, wodurch Stunden an Arbeit gespart und Ergebnisse erzielt werden, die selbst erfahrene Experten beeindrucken werden.Neue Tools für Immobilienverwalter, Bauunternehmer und Designer:Für Großprojekte ermöglicht das neue Merge-Tool von Matterport den Nutzern, mehrere digitale Zwillinge nahtlos "zusammenzufügen". Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein vollständiges digitales Modell eines ganzen Hotels, Etage für Etage, erstellen oder jeden Stock eines Bürohochhaus zu einer zusammenhängenden 3D-Tour des Gebäudes verschmelzen. Merge ermöglicht es auch mehreren Teammitgliedern, gleichzeitig verschiedene Abschnitte einer Immobilie zu scannen und sie später zu integrieren, sodass selbst die größten Gebäude schnell und effizient erfasst und verwaltet werden können.Field Tags verbessern die Effizienz der Arbeit vor Ort weiter, indem sie es den Nutzern ermöglichen, während des Scannens vor Ort Beobachtungen und Informationen hinzuzufügen. Keine wiederholten Besuche mehr, um fehlende Details zu erfassen - alles kann in Echtzeit dokumentiert werden, was sicherstellt, dass genaue und umfassende Aufzeichnungen des Raums erfasst werden, genau dann, wenn es am wichtigsten ist. Diese Funktion sorgt dafür, dass Teams aufeinander abgestimmt sind und Projekte ohne unnötige Verzögerungen vorankommen.Schließlich führt Matterport das lang erwartete One-Click Bill-Back Processing ein, eine sehr gefragte Funktion für Unternehmenskunden. Dieses einfache, aber leistungsstarke Tool beseitigt den Aufwand manueller Rechnungen und Kostenverteilungen, sodass Organisationen Ausgaben einfach auf Abteilungen und externe Partner verteilen können. Durch die Automatisierung von Abrechnungsprozessen reduziert Matterport den administrativen Aufwand und ermöglicht es Teams, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.Über MatterportMatterport, Inc. (Nasdaq: MTTR) ist die weltweit führende Plattform für digitale Zwillinge* und treibt die digitale Transformation der gebauten Welt voran. Unsere bahnbrechende Plattform verwandelt Gebäude in Daten, um jeden Raum wertvoller und zugänglicher zu machen. Millionen von Gebäuden in über 177 Ländern wurden in immersive digitale Zwillinge von Matterport umgewandelt, um jeden Teil des Gebäudelebenszyklus zu verbessern, von der Planung, dem Bau und dem Betrieb bis hin zur Dokumentation, Bewertung und Vermarktung. Erfahren Sie mehr auf matterport.com und entdecken Sie eine Galerie von digitalen Zwillingen (https://matterport.com/discover).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517052/Matterport_Defurnish_Tool.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/matterport-herbst-2024-release-insights-meets-imagination--erweitert-die-plattform-mit-generativer-ki-und-mehr-302260484.htmlPressekontakt:Alessandra de Paula - apaula@matterport.comOriginal-Content von: Matterport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144062/5877432