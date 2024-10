EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

Fünfter Exit im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von MobiLitas an Savina zu einem Kaufpreis im einstelligen Millionenbereich unterzeichnet



01.10.2024 / 16:30 CET/CEST

Fünfter Exit im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von MobiLitas an Savina zu einem Kaufpreis im einstelligen Millionenbereich unterzeichnet München, 1. Oktober 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag über den Verkauf von MobiLitas an Savina, einen erfolgreichen lokalen Unternehmer, für einen Kaufpreis im einstelligen Millionenbereich unterzeichnet. Nach der erfolgreichen Neupositionierung von MobiLitas fokussiert sich Mutares jetzt auf das Kerngeschäft von GoCollective in Dänemark, die als Anbieter von multimodalen öffentlichen Verkehrsmitteln ebenfalls Teil des Mutares-Portfolios ist. MobiLitas ist ein in Serbien ansässiger Anbieter von öffentlichen, regionalen und internationalen Verkehrsdiensten mit begleitenden Dienstleistungen im Bereich Tourismus und Personaltransport. Das in Belgrad und Požarevac, Serbien, tätige Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von ca. EUR 26 Mio. Im vergangenen Jahr beförderte MobiLitas mehr als 32 Millionen Fahrgäste und legte 18 Millionen Kilometer zurück. Nach der Übernahme im Mai 2023 hat sich das Unternehmen erfolgreich als anerkannter und eigenständiger Marktteilnehmer im serbischen ÖPNV positioniert. Nach der erfolgreichen Neupositionierung seiner verlustbringenden Altverträge konzentriert sich das Unternehmen nun auf die Stärkung seines Betriebs in den Gebieten um Požarevac sowie auf die Diversifizierung seiner Strategie in Richtung Nachhaltigkeit und Mobilitätskonzepte. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Wir freuen uns, den Verkauf unseres Portfoliounternehmens MobiLitas bekannt geben zu können. Der neue Eigentümer Savina ist ein erfolgreiches Unternehmen mit ausgewiesener Expertise im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, das Infrastruktur für Ticketing und Tarife sowie Konzepte für die letzte Meile anbietet. Ich bin zuversichtlich, dass sich das Unternehmen unter ihrer neuen Führung weiter erfolgreich entwickeln wird." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

