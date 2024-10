Microsoft setzt voll auf künstliche Intelligenz und präsentiert bedeutende Neuerungen für Windows 11 und den KI-Assistenten Copilot. Ab dem 1. Oktober 2024 beginnt die Einführung des Windows 11 2024-Updates, das als vollständiger Betriebssystemwechsel mit neuen Grundelementen gilt. Ursprünglich als Windows 12 geplant, bringt diese Version tiefgreifende Veränderungen mit sich, die Microsofts Fokus auf KI-Integration unterstreichen.

Strategische Positionierung im KI-Markt

Die Hinwendung zu KI-gestützten Lösungen spiegelt sich auch in Microsofts Geschäftsstrategie wider. Das Unternehmen verstärkt sein Engagement im Bereich der künstlichen Intelligenz durch gezielte Personalentscheidungen und Partnerschaften. Diese Schritte zielen darauf ab, Microsofts Position als Marktführer in KI-basierten Technologien zu festigen und das Wachstumspotenzial in diesem zukunftsträchtigen Sektor voll auszuschöpfen.

