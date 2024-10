Die Schaeffler AG hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Die Verschmelzung mit Vitesco Technologies ist nun offiziell vollzogen. Mit dem Eintrag ins Handelsregister am Dienstag entsteht ein neuer Gigant in der Automobilzulieferbranche. Das fusionierte Unternehmen, das weiterhin unter dem Namen Schaeffler firmiert, verfügt nun über mehr als 100 Produktionsstätten weltweit und beschäftigt rund 120.000 Mitarbeiter. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Pro-forma-Jahresumsatz von etwa 25 Milliarden Euro ausgewiesen, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahresumsatz von Schaeffler in Höhe von 16,3 Milliarden Euro entspricht.

Synergien und Zukunftsaussichten

Durch den Zusammenschluss erwartet Schaeffler jährliche Einsparungen von 600 Millionen Euro. Obwohl Stellenkürzungen nicht ausgeschlossen werden, betont das Unternehmen, dass der Großteil der Synergien nicht im Personalbereich realisiert werden soll. Die Fusion positioniert Schaeffler als einen der zehn größten Autozulieferer weltweit und verspricht, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einem sich rasch wandelnden Marktumfeld zu stärken. Mit der gebündelten Expertise beider Unternehmen ist Schaeffler nun besser gerüstet, um die Herausforderungen der Mobilitätswende zu meistern und innovative Lösungen für die Automobilindustrie zu entwickeln.

