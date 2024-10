© Foto: Christian Charisius - dpa



Der heute gestartete Streik der US-Hafenarbeiter kostet die US-Wirtschaft jeden Tag Milliarden und führt zu Verwerfungen bei vielzähligen Gütern. Diese Branchen sind vor allem betroffen.Die USA erleben derzeit den ersten großangelegten Streik von Hafenarbeitern an der Ost- und Golfküste seit fast 50 Jahren, der den Warenfluss in Dutzenden Häfen von Maine bis Texas zum Erliegen bringt. Der Streik, der am Dienstag begann, könnte die US-Wirtschaft Milliarden kosten und die Lieferketten weltweit beeinträchtigen. Der Streik betrifft 36 wichtige Häfen, die etwa die Hälfte des US-Handelsvolumens abwickeln, darunter wichtige Häfen in New York, Philadelphia und Houston. Während einige Waren wie …