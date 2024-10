Die Coca-Cola Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg im New Yorker Handel. Mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 72,35 USD näherte sich das Papier seinem 52-Wochen-Hoch von 73,52 USD. Dieser Aufschwung erfolgt trotz turbulenter Nachrichten aus dem Unternehmen. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,94 USD pro Aktie, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Getränkeriesen unterstreicht.

Einschneidende Veränderungen in Deutschland

Gleichzeitig kündigte Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) weitreichende Umstrukturierungen in Deutschland an. Fünf Standorte, darunter Werke in Köln und Berlin, sollen im kommenden Jahr geschlossen werden. Diese Maßnahme wird voraussichtlich 505 Arbeitsplätze kosten, während 207 Stellen verlagert und 78 neue geschaffen werden sollen. CCEP begründet diesen [...]

