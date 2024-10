HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

HBM Healthcare Investments erzielt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025 einen Gewinn von CHF 23 Millionen; Währungseffekte belasteten Ergebnis stark



01.10.2024 / 17:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HBM Healthcare Investments hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2024/2025 eine positive Performance erzielt. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 1.5 Prozent auf CHF 244.34. Der Aktienkurs legte um 1.7 Prozent auf CHF 189.40 zu. Auf Basis des ausgewiesenen NAV erwartet die Gesellschaft einen Halbjahresgewinn von rund CHF 23 Millionen (Vorjahr: Verlust von CHF 70 Millionen). Private Unternehmen (Verkauf von Yellow Jersey Therapeutics an Johnson & Johnson, Neubewertung von Swixx Biopharma und Wertberichtigungen auf diversen Beteiligungen) und börsenkotierte Unternehmen trugen gleichermassen zur Wertsteigerung bei. Negative Währungseffekte schmälerten die Performance um knapp 5 Prozent. Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um das vorläufige Ergebnis auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Resultat wird mit dem Halbjahresbericht am 21. Oktober 2024 veröffentlicht. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

Ende der Adhoc-Mitteilung