Straubing (ots) -



Der Tag der Einheit ist ähnlich emotionslos, wie die Beantragung eines Anwohnerparkausweises im Gemeindeamt. Genau daran erinnert er auch, an den Verwaltungsakt des Beitritts der ostdeutschen Bundesländer zur Bundesrepublik und ihrer Ordnung. Genauso hölzern gerät das jährliche Einheitsfest, bei dem Politiker mit ernster Miene dieselben Stanzen sprechen ("viel erreicht, viel zu tun"). (...) Von Einheit ist ohnehin nicht mehr viel die Rede, spätestens seit Ost und West unterschiedlich wählen. (...) In der Anerkennung der Unterschiedlichkeit zwischen Ost und West läge ein erster Schritt, um nicht immer müßig auf der Frage herumzukauen, warum der Ossi so komisch ist und so seltsam wählt. Kommt es zu diesem Einverständnis, braucht es erst recht keinen Feiertag mehr, der an eine Einheit erinnert, die sich nie ergeben hat.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5877474

© 2024 news aktuell