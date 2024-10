Der Prime Day im Oktober wird auch in diesem Jahr viele Kund:innen begeistern. Doch es gibt ein paar Dinge, die aller Voraussicht nach besonders interessant sind - und einige Warenkategorien, in denen die Rabatte erfahrungsgemäß eher enttäuschend sind. Schon seit mehreren Jahren belässt es Amazon nicht mehr bei einem Prime-Days-Event pro Jahr - und in diesem Jahr legt das Unternehmen den Prime Day wieder in den Oktober. So sollen die beiden Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...