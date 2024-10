14 Prozent Gewinn, dann wieder Verlust: FTX Token - Im Wechselbad der Gefühle

Der FTX Token zeigt aktuell eine Kursrally, wie keine andere Kryptowährung unter den Top 100. Nach einem sprunghaften Anstieg am 29. September um mehr als 100 Prozent korrigierte der Kurs in den letzten Tagen wieder von seinem zwischenzeitlichen Hoch bei 2,7 US-Dollar auf einen Wert von 1,76 US-Dollar. Am heutigen 1. Oktober steigt der Coin erneut auf etwa 2,2 US-Dollar, was einer Steigerung von 14 Prozent im 24-Stunden-Vergleich entspricht. Damit bleiben die Spekulationen offen, wie sich der Token rund um die insolvente Krypto-Börse FTX in den kommenden Tagen weiter entwickeln wird.

FTT Chart am heutigen 1.10.2024, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/ftx-token/

Rückblick auf FTX

Die Kryptobörse FTX, einst eine der weltweit größten Handelsplattformen für Kryptowährungen, meldete im November 2022 Insolvenz an, nachdem massive finanzielle Unregelmäßigkeiten aufgedeckt wurden. Unter der Führung ihres Gründers Sam Bankman-Fried war FTX zunächst als innovativer und wachstumsstarker Akteur in der Krypto-Industrie bekannt, bot fortschrittliche Handelsoptionen und zog Millionen von Nutzern an. Doch hinter den Kulissen kämpfte das Unternehmen mit Liquiditätsproblemen, die durch falsches Risikomanagement und die missbräuchliche Verwendung von Kundengeldern zur Deckung von Schulden bei der angeschlossenen Handelsfirma Alameda Research verschärft wurden.

Logo der Insolventen Kryptobörse, Quelle: www.google.com

Ein besonders kritischer Aspekt der Insolvenz betrifft den FTX-Token (FTT), der als nativer Token der Plattform eine zentrale Rolle in den Handelsoperationen spielte. Der FTT-Token diente nicht nur als Zahlungsmittel für Handelsgebühren, sondern bot auch Anreize wie Rabatte und zusätzliche Funktionen für Nutzer. Nachdem die finanzielle Schieflage von FTX öffentlich wurde, brach der Wert des FTX-Tokens dramatisch ein, was die ohnehin angespannte Situation weiter verschlimmerte. Der Preisverfall des Tokens löste eine Kettenreaktion aus, da zahlreiche Anleger ihr Vertrauen in die Plattform und den Token verloren.

Nächste Schritte in der Insolvenz stehen an

Schon in naher Zukunft stehen die nächsten Fortschritte in der Insolvenzabwicklung der Kryptobörse an. So soll am 7. Oktober der nächste Teil der Restrukturierung beschlossen werden, wobei Zahlungen für Kunden mit Guthaben unter 50.000 US-Dollar priorisiert werden sollen. Diese sollen noch im Jahr 2024 ihr Geld erhalten, während größere Investoren erst im nächsten Jahr mit Auszahlungen rechnen dürften.

Bei der Insolvenzabwicklung geht es um enorme Geldbeträge - insgesamt rund 16 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Der Abverkauf der deutschen Regierung lag mit 3,5 Milliarden US-Dollar vergleichsweise niedrig. Auch die MT Gox-Rückabwicklungen hatten "nur" eine Gesamtsumme von 8,8 Milliarden US-Dollar.

FTX will repay $16 billion to Bitcoin & crypto holders in Q4.



Are you mentally prepared for what's about to happen? pic.twitter.com/5s351fvC9C - Crypto Rover (@rovercrc) October 1, 2024

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.