Halle (ots) -Halle - Die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Heike Brehmer bewirbt sich nicht erneut um eine Nominierung als Harzer Direktkandidatin für den Bundestag. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung unter Berufung auf CDU-Generalsekretär Mario Karschunke. Erwartet wird, dass Brehmer auch nicht für einen Listenplatz kandidiert und ihre Parlamentskarriere damit endet.Die 61-Jährige war dreimal hintereinander Spitzenkandidatin der CDU Sachsen-Anhalt. Dem Bundestag gehört Brehmer seit 2009 an. Ab 2013 war sie Vorsitzende der CDU-Landesgruppe. Dieses Amt verlor sie allerdings 2021 an Sepp Müller, den Abgeordneten aus dem Wahlkreis Dessau-Wittenberg.Für die Nominierung als CDU-Direktkandidat im Wahlkreis Harz gibt es mehrere Bewerber. Die CDU Wernigerode schlägt Christian Fischer vor. Der 49-jährige Jurist ist seit 2019 Chef der Harzer Verkehrsbetriebe. Die Christdemokraten in Halberstadt unterstützen hingegen Artjom Pusch. Der 37-jährige Wirtschaftsingenieur hatte bei der Europawahl im Juni auf Platz zwei kandidiert, was für ein Mandat nicht reichte.