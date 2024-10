Die Evotec SE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen deutlichen Kursrückgang von 2,9 Prozent auf 6,24 Euro. Trotz der Bekanntgabe einer Aktiengewährung an Vorstandsmitglied Laetitia Rouxel als Teil der kurzfristigen variablen Vergütung für 2023 konnte der Aktienkurs nicht positiv beeinflusst werden. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 583.179 Aktien, was auf ein erhöhtes Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten bleiben optimistisch

Ungeachtet der aktuellen Kursschwäche prognostizieren Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 11,60 Euro für die Evotec-Aktie. Dies würde einem erheblichen Aufwärtspotenzial entsprechen. Allerdings erwarten Experten für das Geschäftsjahr 2024 einen Verlust von 0,623 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Aufschlüsse über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

