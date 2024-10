Berlin (ots) -- Motto: "Celebrating Freedom"- Das Festival of Lights 2024 verwandelt die Hauptstadt in eine strahlende Weltbühne für großartige Lichtkunst- 10 einzigartige Nächte vom 4. bis 13. Oktober zum 20. Mal in Folge kostenlos für die BesucherDas FESTIVAL OF LIGHTS findet vom 4. bis 13. Oktober 2024 in Berlin statt und feiert in diesem Jahr sein 20jähriges Jubiläum. "Weil es ein rundes Jubiläum ist, wird alles noch etwas größer und vielfältiger als je zuvor", so Birgit Zander, Veranstalterin und Leiterin des FESTIVAL OF LIGHTS.Historische Monumente, berühmte Gebäude und beliebte Plätze werden zehn Nächte lang unter dem Motto "Celebrating Freedom" zu leuchtenden Stars. "35 Jahre nach dem Mauerfall wollen wir die Freiheit feiern. Denn was gibt es Wichtigeres und Schöneres als Freiheit, die uns so viele Möglichkeiten schenkt, unser Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten", sagte Zander.Mehr als 50 Künstler aus 20 Ländern schaffen ein vielfältiges Programm an 48 Standorten und PlätzenDie deutsche Hauptstadt wird mit dem 20. FESTIVAL OF LIGHTS einmal mehr zur größten Open Air Galerie Europas. An 48 besonderen Orten und Plätzen gibt es spannende Inszenierungen zu entdecken, die das Team des FESTIVAL OF LIGHTS für die Besucher produziert hat.Ein Auszug aus dem Programm 2024:- Im Rahmen des diesjährigen FESTIVAL OF LIGHTS Awards wird das höchste Gebäude Deutschlands, der Berliner Fernsehturm, zu einem strahlenden Mittelpunkt der künstlerischen Freiheit. Sechs Künstlerteams aus sechs Ländern verwandeln dieses ikonische Bauwerk in eine leuchtende Leinwand. Unter dem Thema "Share your Light - Express yourself" wird der Fernsehturm zur Bühne für avantgardistische Kunstwerke, die das Gebäude in eine dynamische Lichtskulptur verwandeln.- Der Potsdamer Platz, seit Jahrzehnten ein Symbol für Wandel und Fortschritt, wird auch in diesem Jahr wieder zur großen Bühne für Lichtkunst. 10 verschiedene Attraktionen lassen ihn in bunten Farben erstrahlen. Dazu gehören Projektionen auf dem Kollhoff Tower und dem Forum Tower. Eine großflächige Bodenprojektion taucht den Platz in ein buntes Mosaik, das mit Graffiti und Streetart-Elementen akzentuiert wird. Weitere Highlights sind eine Licht- und Klanginstallation, die Installation "Luminary" in der Alten Potsdamer Straße, der in Neonfarben getauchte Haus-Huth-Tunnel des Berliner Kunstduo "Lura", eine immersive Installation Quantum Jungle von Robin Baumgarten und die schwebende Lichtinstallation Sterne, kreiert von Illuminist, im The Playce.- Auch auf dem Ritz Carlton, dem P5 und dem Berlin Marriott Hotel am Potsdamer Platz erstrahlen großformatige Projektionsbilder. Das Berlin Marriott Hotel feiert damit auch das Jubiläum "20 Jahre Beisheim Center".- Gleich nebenan im Center am Potsdamer Platz erwartet die Besucher eine raumfüllende Lichtkunst-Installation: "MAN" ist ein beeindruckender, ca. 12 Meter hoher und 13 Meter breiter Lichtkunst-Gigant der australischen Künstlerin Amanda Parer. Vorbild für das Kunstwerk ist Auguste Rodins Denker aus dem Jahr 1880, der das Streben des Menschen nach intellektuellem Denken und Philosophie darstellt.- Hauptpartner des 20. Festival of Lights in diesem Jahr ist LEGO. Deshalb werden kleine Steine ganz groß in Szene gesetzt - und das gleich auf vier Berliner Wahrzeichen. Diese werden zum Leuchtturm des Miteinanders mit der Botschaft: Gemeinsames Spielen ist pure Lebensfreude.- Als eines der größten Wahrzeichen wird der Berliner Dom einmal mehr zur monumentalen Leinwand für ausdrucksstarke Kunst. In diesem Jahr mit 10 Motiven, die die Bedeutung der Freiheit würdigen.- Auf dem berühmtesten der Berliner Wahrzeichen, dem Brandenburger Tor, präsentiert das FESTIVAL OF LIGHTS beeindruckende Kunst von fünf herausragenden Künstlerstudios aus vier verschiedenen Ländern: Für den FESTIVAL OF LIGHTS Award verwandeln die Künstler unter dem Thema "United We Shine" das Brandenburger Tor in eine Hommage an den Zusammenhalt. Ob durch leuchtende Farbspiele, die den Geist der Unabhängigkeit feiern, oder durch kraftvolle Geschichten, die die Freiheit des Selbstausdrucks thematisieren - jede Projektion erzählt eine einzigartige Vision.- In eine Welt wie in den "Harry Potter"-Filmen entführt in diesem Jahr das Berliner Nikolaiviertel. Berlins historisches Viertel präsentiert eine zauberhafte Lichterwelt. Ermöglicht werden diese Highlights durch die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte.- Ebenfalls ein Festival-Highlight: ÆTHER kehrt zurück auf den geschichtsträchtigen Platz des Marx-Engels-Forum. Die großflächige Installation des preisgekrönten Berliner Künstlerkollektiv RE:SORB lässt die Festivalbesucher buchstäblich in das Licht eintauchen.- Eine Überraschung gibt es auf der Ostfassade des Humboldt Forums. Zum FESTIVAL OF LIGHTS 2024 erscheint dort der frühere Palast der Republik - als Videokunst. Die Projektion "Palast der Erinnerung" des Medienkünstler-Duos CyberRäuber ist eine Erweiterung des Mixed Reality Erlebnisses, das noch bis Februar 2025 parallel zur Ausstellung "Hin und Weg. Der Palast der Republik ist Gegenwart" im Humboldt Forum zu sehen ist.- Ein sehr aktuelles Thema wird auf der James-Simon-Galerie inszeniert, unterstützt vom Ukrainischen Institut in Deutschland. "Discover Ukraine. Bits destroyed" ist ein audiovisuelles Kunstwerk und zeigt Bilder von 56 monumentalen Mosaiken aus den 1960er und 1970er Jahren.- Der gesamte Bebelplatz erstrahlt auch in diesem Jahr in einer 180-Grad-Inszenierung. Die Staatsoper, die St. Hedwigs Kathedrale und die Juristische Fakultät verzaubern die Festivalbesucher mit farbenprächtigen Architekturinszenierungen. Drei Künstlerteams bringen unter dem Thema "Freedom of Thoughts" ihre eindrucksvollen Visionen von Freiheit auf die Fassade des Hotel de Rome und schaffen so einen inspirierenden Raum im Herzen Berlins, der die Freiheit des Denkens und kreative Ideen zelebriert.- Die Humboldt-Universität wird in diesem Jahr Schauplatz von ganz besonderer Kunst. Anlässlich des großen Festival-Jubiläums werden hier drei, mit dem Mund gemalte Kunstwerke von Louisa Band, Thomas Kahlau und Lars Höllerer präsentiert. Diese Künstler verdeutlichen eindrucksvoll, wie Kunst Grenzen zwischen Menschen überwinden kann. Jedes Werk erzählt seine eigene Geschichte von Freiheit - einer Freiheit, die durch Menschlichkeit, Fürsorge und das Überwinden von Barrieren entsteht. Und vor allem durch eines: Inklusion. Besonders stolz ist das Festival Team, nicht nur renommierte Künstler präsentieren zu können, sondern auch Talente der Björn Schulz Stiftung, die bereits zum zweiten Mal am Festival teilnehmen. Darüber hinaus präsentiert sich die Humboldt-Universität Berlin als Mitglied der Berlin University Alliance auch mit einem eigenen Motiv zum Thema "Weltoffenheit, Kreativität und Diversität" - eine 3D-Animation für die Kampagne DAS OFFENE WISSENSLABOR.- Das Schloss Charlottenburg bietet bei jedem Festival of Lights und so auch in diesem Jahr eine phänomenale Kulisse für einzigartige 3D-Videokunst. Künstler verwandeln die barocke Fassade in ein brillantes Spiel aus Architektur und Kunst. Unter dem Thema "Dreams of Tomorrow" entfalten 3 Preisträger des Festival of Lights Awards 2024 ihre Visionen und lassen die Lichter der Zukunft erstrahlen. Außerdem präsentiert der WWF Deutschland eine Videoshow als Entdeckungsreise in die bunte Tier- und Pflanzenwelt, um deren Schutzbedürftigkeit sichtbar zu machen.- Zu entdecken gibt es FESTIVAL OF LIGHTS-Inszenierungen auch in diesem Jahr wieder an den verschiedensten Standorten in Berlin. Illuminiert ist zum Beispiel das Gebäude der Handwerkskammer Berlin am Mehringdamm, die St. Ludwig Kirche in der City West am Ludwig-Kirch-Platz, die CUPRA City Garage Berlin am Tacheles mit der Illumination "THE BIGGEST FREEDOM. IS TO BE YOURSELF" und der Rathauspark Lichtenberg (nur am 11.10.).- Neu im Festivalprogramm: Mit der außergewöhnlichen Licht- und Sound-Installation "PULS" vom Künstlerkollektiv Kling Klang Klong aus Berlin wird das 800m lange Stahlviadukt an der historischen Siemensbahn durch das Projekt i2030 des VBB zum Leben erweckt.- Zum zweiten Mal verleiht SAP im Rahmen des FESTIVAL OF LIGHTS der Fassade ihres Gebäudes im Quartier Heidestraße strahlenden Glanz. Wie ein pulsierendes Netz ziehen sich digitale Verbindungen durch die Installation und geben Einblick in die Zukunft der Kommunikation.- In "KEIN RAUM-Begegnungen mit Menschen ohne Obdach" rückt die Fotografin Debora Ruppert mit Schwarzweißfotografien Menschen ins Licht, die sonst häufig am Rande der Gesellschaft stehen. Zu sehen sind die Bilder an gleich fünf Standorten: Marienkirche, Leipziger Straße 64, Stresemannstraße 120, Gedächtniskirche und Eberswalder Straße 16. Das Projekt des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin wird von Aktion Mensch unterstützt.Zum 20. Mal in Folge: Kostenfreier Besuch des FestivalsDank Partnern und Sponsoren ist der Besuch des privat finanzierten FESTIVAL OF LIGHTS seit der Gründung 2005 jedes Jahr kostenfrei - auch in diesem Jahr. "Wir freuen uns sehr darauf, Berliner sowie Gäste aus aller Welt zu faszinierender Lichtkunst und magischen Momenten in Berlin einladen zu dürfen", so Festivalleiterin Birgit Zander.Große und besondere Partner machen das FESTIVAL OF LIGHTS überhaupt erst möglichWie schon in den vergangenen Jahren hat die Festival-Leitung nicht nur die künstlerischen Inszenierungen, sondern auch die Sponsoren- und Partner-Auswahl in besonderer Weise kuratiert. Darunter sind in diesem Jahr LEGO, Potsdamer Platz, SAP, Armani Beauty, Renault, Sparda-Bank Berlin, das Land Berlin mit der Kampagne "HAUPTSTADT MACHEN", die WBM mit dem Nikolaiviertel, das Humboldt Forum, Wolt, Kleinanzeigen, KIDDINX mit Benjamin Blümchen, die CUPRA City Garage Berlin, Estée Lauder Companies, die Handwerkskammer Berlin, der Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V., WWF Deutschland, Toscana Promozione Turistica, der VBB mit dem Projekt i2030", die Berlin University Alliance, das Ukrainische Institut in Deutschland, Commerz Real, visitBerlin, help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., die Björn Schulz Stiftung, Illuseum Berlin, TV-Turm Alexanderplatz, Europäisches Parlament, Fischer & Lustig, Beisheim-Holding mit den Hotels The Ritz-Carlton Berlin & Berlin Marriott Hotel, und das Metropolitankapitel St. Hedwigs-Kathedrale.Alle Finalisten des diesjährigen Festival of Lights Awards sind:Berliner Fernsehturm:studio eigengrau (DEU), Captain Energy (NLD), Pani Pawlosky (POL), Kurbas Production (UKR), MOMAP Studio (ESP), Jérémy Oury (FRA)Hotel de Rome:The Fox, the Folks (IDN), Hermes Mangialardo (ITA), Ari Dykier(POL)Brandenburger Tor:MP-STUDIO (BGR), SKGPLUS (CHN), Vanessa Cardui (DEU), Magic Innovations (UKR)Schloss Charlottenburg:Illuminos (GBR), Segal AV (VAE), RE:SORB (DEU)Aus diesen Finalisten wird auch der Publikumssieger gekürt. Jeder Festivalbesucher kann für seine Lieblingsshow abstimmen, auf der Festival-Website unter: https://festival-of-lights.de/de/fol-award-2024/Dank an alle Unterstützer vom Regierenden Bürgermeister von BerlinDer Regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner und Schirmherr des Festival of Lights 2024 würdigt in seinem Grußwort ausdrücklich auch den alljährlichen großen Einsatz des Festival-Teams für das einzigartige Kultur-Highlight: "Mein Glückwunsch zudem an dieser Stelle an alle, die für dieses außergewöhnliche Festival stehen: Die bereits bei den vergangenen 19 Ausgaben dafür gesorgt haben, dass es zu einem der beliebtesten und bekanntesten Lichtkunstfestivals der Welt werden konnte und die diese Erfolgsgeschichte fortschreiben - insbesondere den Veranstaltern, ihren Partnern sowie allen beteiligten Künstlern."Das Festivalprogramm unter www.festival-of-lights.deDas gesamte Programm des diesjährigen Festival of Lights, alle Informationen zu Partnern und Gebäuden sowie eine übersichtliche Illuminationskarte finden Sie unter www.festival-of-lights.deBereits jetzt kommt man auf der Festival-Website zu den offiziellen Anbietern der beliebten Lightseeing-Touren und kann dort Tickets buchen. Der zentrale Vermarkter der diesjährigen Lightseeing-Touren ist der Festivalpartner visitBerlin.Pressekontakt:Zander & Partner Event-Marketing GmbHSavignyplatz 6, 10623 BerlinE-Mail: presse@festival-of-lights.dewww.festival-of-lights.deOriginal-Content von: Festival of Lights, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74846/5877483