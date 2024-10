RSA, der Marktführer im Bereich der Identitätslösungen mit Fokus auf Sicherheit, und Swissbit, ein etablierter Experte und Hersteller von Speicher-, Sicherheits- und eingebetteten IoT-Lösungen, kündigten heute eine neue Hardware-Authentifikator-Serie der nächsten Generation an, die für den Schutz stark regulierter Branchen entwickelt wurde.

Die von Swissbit bereitgestellte RSA iShield Key 2-Serie wird Finanzdienstleistern, Energieversorgern, Gesundheitsdienstleistern und anderen stark regulierten Organisationen ein Höchstmaß an Phishing-sicherer, passwortloser Authentifizierung bieten, um die Verwaltung von Anmeldeinformationen zu vereinfachen und die Zero Architecture (ZTA) voranzutreiben. Die für die RSA Cloud Identity and Access Management (IAM)-Plattform, RSA ID Plus, optimierte RSA iShield Key 2-Serie bietet erstklassige Sicherheit und beispiellose Flexibilität. Die RSA iShield Key 2-Serie ist ab sofort bestellbar und wird im vierten Quartal 2024 ausgeliefert.

"Die schwersten Angriffe erfordern die beste Verteidigung. Deshalb vertrauen Führungskräfte, für die Sicherheit an erster Stelle steht, bereits seit Jahrzehnten auf RSA, um sich vor den folgenschwersten Cyberangriffen zu schützen. Durch die Zusammenarbeit mit einem Marktführer wie Swissbit sind wir in der Lage, unsere einheitliche Identitätsplattform zu erweitern und Innovationen wie den RSA iShield Key 2 bereitzustellen, der ein breiteres Spektrum an Funktionen bietet, die allesamt durch die einzigartige Sicherheitstiefe von RSA verstärkt werden", so Rohit Ghai, CEO von RSA.

"Um ihre Betriebsabläufe abzusichern und die Betriebsfähigkeit zu gewährleisten, benötigen Führungskräfte in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Energie und Fertigung starke, Phishing-resistente Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Benutzer zu schützen und modernen Angriffen standzuhalten. Swissbit und RSA bringen diese Innovationen gemeinsam zu den Organisationen in der Privatwirtschaft, die sie am dringendsten benötigen", so Silvio Muschter, CEO der Swissbit AG.

Durch die Bereitstellung der RSA iShield Key 2-Serie über ID Plus können RSA und Swissbit Organisationen entscheidende Vorteile bieten, unter anderem:

Sichere, Phishing-resistente Authentifizierung : RSA DS100, RSA Authenticator App und die RSA iShield Key 2-Serie unterstützen FIDO2, Smartcards und OTP bei Legacy-Anwendungen und bieten Multi-Protokoll-Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für eine Vielzahl von Benutzern und Anwendungsfällen.

: RSA DS100, RSA Authenticator App und die RSA iShield Key 2-Serie unterstützen FIDO2, Smartcards und OTP bei Legacy-Anwendungen und bieten Multi-Protokoll-Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für eine Vielzahl von Benutzern und Anwendungsfällen. FIPS 140-3-validierte Sicherheit : Die RSA iShield Key 2-Serie bietet den höchsten kryptografischen Schutz und stellt sicher, dass die Infrastruktur jeder Organisation die strengsten Cybersicherheitsanforderungen erfüllt.

: Die RSA iShield Key 2-Serie bietet den höchsten kryptografischen Schutz und stellt sicher, dass die Infrastruktur jeder Organisation die strengsten Cybersicherheitsanforderungen erfüllt. Beschleunigung der Zero-Trust-Reife : Mit RSA ID Plus sind Organisationen in der Lage, wichtige ZTA-Anforderungen zu erfüllen, darunter die Implementierung einer zentralisierten Verwaltung von Berechtigungsnachweisen und die Transparenz aller Zugriffspunkte.

: Mit RSA ID Plus sind Organisationen in der Lage, wichtige ZTA-Anforderungen zu erfüllen, darunter die Implementierung einer zentralisierten Verwaltung von Berechtigungsnachweisen und die Transparenz aller Zugriffspunkte. Single Sign-on (SSO) und Self-Service-Funktionen: Benutzer können ihre Zugangsdaten mit RSA ID Plus einfach registrieren, aktualisieren und verwalten, sodass die Kosten für IT-Teams minimiert und die Produktivität gesteigert werden.

Verfügbarkeit und Support

Die von Swissbit bereitgestellte RSA iShield Key 2-Serie kann ab sofort bestellt werden und wird Ende 2024 ausgeliefert. Beide Unternehmen werden ihre Kunden mit umfassenden Schulungs- und Supportleistungen unterstützen, um eine reibungslose Integration und Implementierung zu gewährleisten.

Über RSA

Die KI-gestützte RSA Unified Identity Platform schützt die sichersten Organisationen der Welt vor den gefährlichsten Cyberangriffen von heute und morgen. RSA bietet die erforderlichen Funktionen in den Bereichen Identitätsinformationen, Authentifizierung, Zugriff, Governance und Lebenszyklus, um Bedrohungen entgegenzuwirken, den Zugriff zu sichern und die Einhaltung von Vorschriften zu ermöglichen. Mehr als 9.000 Unternehmen, für die Sicherheit von höchster Bedeutung ist, vertrauen bei der Verwaltung von mehr als 60 Millionen Identitäten in lokalen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen auf RSA. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Dort können Sie auch unseren Vertrieb kontaktieren, einen Partner finden oder ausführlichere Informationen über RSA einholen.

Über Swissbit

Die Swissbit AG ist der führende europäische Anbieter von Speicher-, Sicherheits- und Embedded-IoT-Lösungen für komplexe Anwendungen. Swissbit kombiniert seine einzigartigen Kompetenzen in den Bereichen Speicher- und Embedded-IoT-Technologie mit seinem fortschrittlichen Packaging-Know-how. Dank dieser Expertise können unsere Kunden Daten in Industrie-, NetCom-, Automotive-, Medizin- und Fiskalanwendungen sowie im Internet of Things (IoT) zuverlässig speichern und schützen. Swissbit entwickelt und fertigt Speicher- und Sicherheitsprodukte in Industriequalität "Made in Germany", die sich durch hohe Zuverlässigkeit, langfristige Verfügbarkeit und kundenspezifische Optimierung auszeichnen. Swissbit wurde 2001 gegründet und unterhält Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, den USA, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.swissbit.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

