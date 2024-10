© Foto: adobe.stock.com



Quartalsberichte bergen ohnehin ein gewisses Risikopotenzial; vor allem aber im Cannabis-Sektor. Entsprechend groß ist die Anspannung auch vor dieser Berichtssaison. Liefern Canopy, Tilray & Co. dieses Mal?Canopy, Tilray & Co. vor den Zahlen Die neue Quartalsberichtssaison wirft ihre Schatten voraus. In den nächsten Tagen und Wochen werden die Cannabis-Unternehmen einmal mehr Farbe bekennen müssen. In der letzten Berichtssaison blieb das ein oder andere Unternehmen bekanntlich blass. Das muss sich ändern. Ob es das wird, werden die Berichte zeigen müssen. Der Cannabis-Sektor bedarf dringend frischer Impulse, um die noch immer auf ihm lastende Lethargie abzuschütteln. Der …