Die Meta Platforms-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen beachtlichen Anstieg an der NASDAQ. Das Wertpapier kletterte um 0,4 Prozent auf 575,00 USD und näherte sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 577,36 USD. Dieser Aufschwung wird von Analysten mit der wachsenden Begeisterung für Metas neue KI-gestützte Smartglasses in Verbindung gebracht.

Innovative Technologie treibt Aktienkurs

Die Ray-Ban Smartglasses, die zwischen 300 und 400 Euro kosten, verfügen über fortschrittliche KI-Funktionen, die es den Trägern ermöglichen, unauffällig Fotos und Videos aufzunehmen. Trotz datenschutzrechtlicher Bedenken sehen Experten in dieser Innovation großes Potenzial für Meta. Die positive Marktreaktion spiegelt sich im Handelsvolumen wider: Zuletzt wurden 659.434 Meta-Aktien umgesetzt. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 574,29 USD, was die aktuelle positive Entwicklung unterstreicht.

Anzeige

Die neusten Meta-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Meta-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...