Die Meta Platforms-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg an der NASDAQ. Mit einem Plus von 0,4 Prozent kletterte der Kurs auf 575,00 USD und näherte sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 577,36 USD. Dieser Aufschwung wird von Börsenexperten mit der wachsenden Begeisterung für Metas neue KI-gestützte Smartglasses in Verbindung gebracht. Die innovativen Ray-Ban Brillen, die zwischen 300 und 400 Euro kosten, verfügen über fortschrittliche KI-Funktionen, die es den Trägern ermöglichen, unauffällig Fotos und Videos aufzunehmen. Trotz datenschutzrechtlicher Bedenken sehen Fachleute in dieser Innovation großes Potenzial für den Technologieriesen.

Positive Prognosen trotz Herausforderungen

Die positive Marktreaktion spiegelt sich im regen Handelsvolumen wider: Zuletzt wurden 659.434 Meta-Aktien umgesetzt. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 574,29 USD, was die aktuelle positive Entwicklung unterstreicht. Dennoch steht das Unternehmen vor der Herausforderung, die Balance zwischen technologischem Fortschritt und ethischen Bedenken zu wahren, um seinen Aufwärtstrend an der Börse fortzusetzen.

