Rheinmetall: Nahost-Konflikt sorgt für Kursexplosion!

Das könnte die Trendwende sein!

Rückblick

In den vergangenen Wochen hat sich die Rheinmetall-Aktie nach Süden bewegt. Von fast 590 Euro ging es auf knapp 470 Euro nach unten. Jetzt hat die Aktie die 500-Euro-Marke zurückerobert und versucht auch die 50-Tagelinie zu überwinden.

Rheinmetall-Aktie: Chart vom 01.10.2024, Kürzel: RHM, Kurs: 509.60 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch aus der Konsolidierung der letzten Tage haben wir bereits ein technisches Kaufsignal bekommen. Bei einem temporären Rücksetzer könnte man bei attraktivem CRV eine Long-Position eröffnen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter das letzte Pivot-Tief bei 472.30 Euro, würden die Bären am Ruder sein.

Meinung

Die Bücher von Rheinmetall sind prall gefüllt. Auch wenn der Krieg in der Ukraine abklingen sollte, bleiben weitere Krisenherde in Nahost bestehen. Der Superzyklus im Rüstungsbereich dürfte durch den Einmarsch Israels in den Libanon deutlich an Fahrt aufnehmen. Vergeltungsschläge werden nicht lange auf sich warten lassen. Charttechnisch orientierte Anleger würden nach dem Kursausbruch aus der Range der letzten Tage mit der Rückeroberung des EMA-50 das nächste Kaufsignal erhalten.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 21.32 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 90.52 Mio. EUR

Meine Meinung zu Rheinmetall ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 01.10.2024

