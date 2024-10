Die Zalando-Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung. Während der XETRA-Handel zunächst mit leichten Verlusten startete, konnte das Papier im Tagesverlauf deutlich zulegen und näherte sich seinem 52-Wochen-Hoch von 30,13 EUR. Dieser Kursanstieg erfolgte trotz gemischter Signale aus dem Unternehmen und der Analystengemeinschaft.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten bewerten die Zalando-Aktie überwiegend positiv und sehen ein durchschnittliches Kursziel von etwa 33 EUR. Dies deutet auf ein weiteres Wachstumspotenzial hin, obwohl das Unternehmen für 2024 keine Dividendenausschüttung plant. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine Verbesserung des Gewinns je Aktie auf 0,37 EUR, verglichen mit 0,22 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg ebenfalls leicht an, was das Vertrauen der Investoren in die Geschäftsentwicklung stärkt.

