Der Oktober ist da! Bringt der den Bull Run für Bitcoin mit?

Es ist so weit! Der lang ersehnte Oktober ist endlich gekommen! Seit Wochen warten Anleger und Analysten gleichermaßen auf den saisonal starken Herbstmonat und überschlagen sich auf X (ehemals Twitter) mit zahlreichen Prognosen und ihren Hoffnungen auf einen startenden Bull Run. Eigentlich hatten sie alle schon im September wenig zu klagen.

Die September-Performance in diesem Jahr war die stärkste seit 2012. Der Bitcoin hat damit, getrieben von der Fed und ihrer drastischen Zinssenkung, endlich die Korrektur beendet. Aber wird der Oktober wirklich so stark wie erhofft? Oder wird er nur wieder eine neue Enttäuschung für Anleger?

JUST IN: Bitcoin had its BEST EVER price performance in September!



Bullish pic.twitter.com/EI6mxwHnpo - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 1, 2024

Der Bitcoin war die letzten 2 Tage eher schwach unterwegs

Im Gegensatz zum ansonsten hervorragend gelaufenen September war es genau der letzte Tag des Monats, der ein wenig Ernüchterung in den Markt brachte. Schon gestern fiel der Kurs der größten Kryptowährung über 3,6 Prozent und unterschritt damit wieder die frisch eroberte Marke von 65.000 US-Dollar. Auch heute, ausgerechnet am 1. Oktober, setzt der Kurs die Talfahrt fort und fällt erneut um über 2,4 Prozent. Da kommt die Frage auf, ob die Oktober-Rallye möglicherweise ausbleibt?

(In den letzten 2 Tagen fällt der Kurs des Bitcoins und bewegt sich auf den EMA 200, hier in Blau dargestellt, zu - Quelle: Tradingview.com)

Das wahrscheinlichere Szenario, als dass der Uptober ausbleibt, ist jedoch eher, dass der Kurs hier eine gesunde Korrektur macht, um dann erneut durch das Hoch zu brechen, um einen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Gefährlich wird die Situation dabei erst, wenn der Kurs unter den EMA 200 fallen sollte, der im Chartbild als blaue Linie erkennbar ist. Solange der Kurs darüber notiert, ist nur von einer gesunden Korrektur zu sprechen und weiterhin davon auszugehen, dass der Uptober mit voller Macht zuschlägt.

Steigt der Bitcoin im Oktober auf über 80.000 US-Dollar an?



Die schwerste Hürde und wohl die Marke, auf die Anleger derzeit am meisten warten, ist der Bruch des Allzeithochs. Dieses wurde am 14. März dieses Jahres im Bitcoin markiert und liegt aktuell bei 73.750,07 US-Dollar. Das Allzeithoch könnte einen massiven Widerstand bilden. Bis dahin fehlt eigentlich aber nur noch ein kleiner Sprung. Nur etwas mehr als 20 Prozent müsste der Bitcoin steigen, um auf diese Marke zu kommen und 31 Prozent für das Kursziel von 80.000 US-Dollar.

Dass der Oktober Bewegungen von 20 Prozent, 30 Prozent und mehr mitbringt, ist statistisch gesehen keine Seltenheit. Zudem ist der Bitcoin-Kurs in den letzten 11 Jahren nur 2 x gefallen. Die Zeichen stehen also sehr gut dafür, dass der Bitcoin im Oktober das Kursziel von 80.000 US-Dollar erreichen könnte. Anleger, die nach kleineren Coins mit dem Potenzial zur Kursexplosion im Oktober suchen, sollten dabei mal einen Blick auf Pepe Unchained ($PEPU) werfen.

