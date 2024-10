FAW HONGQI, eine führende chinesische Automarke, wurde kürzlich auf der ersten Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt als "Best Case in International Environmental Protection Cooperation" ausgezeichnet.

FAW HONGQI was awarded the "Best Case in International Environmental Protection Cooperation" at the first Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference held in Frankfurt, Germany, recently. (Photo: Business Wire)