Datalec Precision Installations (DPI) ist ein Anbieter von hochwertigem Design und Ausstattung für Rechenzentren, erstellt diese und bietet Dienste für nahtlose, integrierte End-to-End-Lösungen für Betreiber von Rechenzentren. Heute hat das Unternehmen die Ernennung von Peter Cole zum Executive Vice President für die Region Asia-Pacific (APAC) bekannt gegeben. Cole wird in Singapur ansässig sein und wird die Expansion und die strategischen Wachstumsinitiativen in APAC's dynamisch wachsendem Markt für Rechenzentren vorantreiben. Dieser soll bis 2029 auf fast das Doppelte auf $150,59 Milliarden anwachsen.

Cole kann auf fast vier Jahrzehnte Erfahrung in der Elektrotechnik- und Digitalbranche zurückblicken. Er wird alle Aspekte des Geschäfts von DPI mit Rechenzentren in der APAC-Region verantworten.

"Peter bringt viel Erfahrung mit dem APAC-Markt mit und kennt sich dort gut aus. Deshalb ist er die ideale Führungskraft, um unser Wachstum in diesem wichtigen Markt voranzutreiben," sagte Danny Keeper, Group Director von DPI. "Seine nachweislichen Erfolge bei umfangreichen, komplexen Projekten und beim Aufbau von leistungsstarken Teams passen deshalb ausgezeichnet zu uns, da wir nach operativer Exzellenz und Innovation streben."

Cole's Ernennung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem DPI seine Position in dem schnell wachsenden Markt für digitale Infrastruktur ausbauen möchte. Dieser soll Schätzungen zufolge bis 2033 um (CAGR) 23,60 Prozent wachsen. Er soll in führender Position den wachsenden Bedarf an Rechenzentrumskapazität decken, der durch das Cloud-Computing, KI und die digitale Transformation bedingt ist.

"Ich freue mich, diese spannende Chance wahrzunehmen und die Führung des Rechenzentrumsgeschäfts in der APAC-Region zu übernehmen," sagte Cole. "Da die Nachfrage nach digitaler Infrastruktur schnell wächst, ist dies ein Wendepunkt für die Branche. Ich bringe gern meine Erfahrung ein und freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem talentierten Team und unseren Partnern. Wir werden innovative und nachhaltige Lösungen anbieten, die die Rechenzentren in der APAC-Region prägen."

Während seiner Laufbahn hat Cole ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit, Qualität und Sicherheit unter Beweis gestellt. Als Executive Vice President wird Cole regionale Wachstumsstrategien initiieren und ausführen, wird die Beziehung zu wichtigen Kunden pflegen und die operative Effizienz optimieren. Er wird eng mit dem Hauptsitz von DPI in Hertfordshire, UK, zusammenarbeiten, um die Ausrichtung auf die Ziele des Gesamtunternehmens zu gewährleisten, die Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen sowie die Profitabilität im APAC-Markt voranzutreiben.

Mehr Informationen über Datalec Precision Installations (DPI) finden Sie unter: https://datalecltd.com

Über Datalec

Datalec Precision Installations ist ein Anbieter von erstklassigen Dienstleistungen für die Planung, Konstruktion und Installation von Rechenzentren. Dabei stützt sich das Unternehmen auf einzigartiges technisches Fachwissen, einschließlich technischer und kritischer Reinigung, elektronischer Sicherheit und verwalteter Dienste. Unser "One Call, One Team"-Service garantiert eine nahtlose End-to-End-Lösung, die ein Maximum an Leistung und Effizienz bietet. Dank des effizienten Projektmanagements von DPI profitieren Kunden von einer Minimierung der Risiken und einer Reduzierung der Kosten. Außerdem stellt unser proaktiver und flexibler Ansatz sicher, dass unsere Kunden auf ihre Bedürfnisse individuell zugeschnittene Lösungen erhalten, die ihre Anforderungen übertreffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://datalecltd.com.

