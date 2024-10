Suzano, der weltweit größte Zellstoffhersteller, schließt heute den Erwerb von zwei Industrieanlagen von Pactiv Evergreen in Arkansas und North Carolina, USA, ab. Alle Bedingungen für den Abschluss der im Juli angekündigten Vereinbarung sind erfüllt.

Durch die Übernahme der Werke in Pine Bluff und Waynesville, die Verpackungskarton für flüssiges Füllgut und Becherkarton herstellen, erhöht sich die Produktionskapazität von Suzano um etwa 420.000 metrische Tonnen integrierten Karton pro Jahr. Das brasilianische Unternehmen wird nun zu einem der Hauptlieferanten von Papier für die Herstellung von Verpackungskarton für flüssiges Füllgut in Nordamerika.

Fabio Almeida, Executive Vice President für Papier und Verpackung bei Suzano und CEO von Suzano Packaging US, sagte:

"Wir wollen unsere Geschäftstätigkeit ausbauen, um der weltweit steigenden Nachfrage nach papierbasierten Verpackungen gerecht zu werden. Unsere Erfolgsbilanz bei der Integration von Vermögenswerten gibt uns die Zuversicht, dass wir in der Lage sein werden, die betriebliche Effizienz, den Produktionsumfang und die Sicherheitsstandards in diesen Einheiten zu verbessern, was neue Möglichkeiten für die Mitarbeiter eröffnet und sich positiv auf die lokalen Gemeinden Pine Bluff und Waynesville auswirkt."

Diese neu erworbenen Vermögenswerte profitieren von einer hohen Verfügbarkeit und wettbewerbsfähigen Kosten für Holz und Energie in der Region sowie einem guten Zugang zu Schienen, Häfen und Autobahnen.

Die von den Unternehmen unterzeichnete langfristige Vereinbarung sieht vor, dass Suzano im Rahmen einer langfristigen Handelsvereinbarung Verpackungskarton für flüssiges Füllgut für die Verarbeitungsbetriebe von Pactiv Evergreen in Nordamerika bereitstellt.

Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 110 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich der üblichen Preisanpassungen, und hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die finanzielle Hebelwirkung oder den Verschuldungsgrad von Suzano.

Suzano ist derzeit der größte Anbieter von Hartholz-Marktzellstoff in Nordamerika. Zusätzlich zu den in Arkansas und North Carolina erworbenen Werken verfügt das Unternehmen über ein Büro in Fort Lauderdale, Florida, und einen Forschungs- und Innovationscampus in der Nähe von Vancouver, Kanada.

