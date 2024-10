Microsoft nimmt stillgelegten Reaktor in den USA wieder in Betrieb. Dieser soll zukünftig das neue Rechenzentrum mit Strom versorgen. Bund verzichtet aufgrund des Einstiegs der UniCredit-Bank auf den Verkauf weiterer Commerzbank-Aktien.Ein stillgelegter Reaktor wird in den USA wieder für den Technologie-Riesen Microsoft (US5949181045) in Betrieb genommen. Microsoft unterschrieb einen Rahmenvertrag, indem sie versprachen für die nächsten 20 Jahre die produzierte Energie abzunehmen. Damit sorgte der Technologie-Riese für ein Novum, denn es ist das erste mal, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...