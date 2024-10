1. Oktober 2024 / IRW-Press / Equity Metals Corporation (TSX.V: EQTY) ("Equity") meldet heute, dass die Bohrungen weiterhin eine hochgradige Mineralisierung in der Lagerstätte Camp und im neu identifizierten Ziel Camp North durchteufen und die Erzgänge im Ziel George Lake auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Au-Ag-Projekt Silver Queen (British Columbia) weiter abgrenzen.

Die Analyseergebnisse aus drei Zielgebieten im Konzessionsgebiet sind eingegangen, einschließlich zusätzlicher hochgradiger Abschnitte aus der Lagerstätte Camp mit folgenden Gehalten:

- Ein 0,7 Meter (est. TT/geschätzte wahre Mächtigkeit) langer Abschnitt mit einem Gehalt von 2,7 g/t Au, 388 g/t Ag, 2,5 % Pb und 11,3 % Zn (18,4 g/t AuÄq oder 1.372 g/t AgÄq) innerhalb eines mächtigeren 7,5 Meter (est. TT) langen Abschnitts mit durchschnittlich 0,5 g/t Au, 63 g/t Ag, 0,1 % Cu, 0,5 % Pb und 2,3 % Zn (3,4 g/t AuÄq oder 255 g/t AgÄq) in Bohrung SQ24-125.

Die Bohrungen bestätigen die seitliche Kontinuität über eine Streichlänge von 90 m in einem neuen Gangsegment im Hangenden der Lagerstätte Camp, das ursprünglich bei Bohrungen im Jahr 2023 entdeckt wurde und daher nicht in der Aktualisierung der Mineralressourcen des Konzessionsgebietes im Jahr 2022 berücksichtigt wurde. Die Mineralisierung ist oberflächennah, weniger als 50 m unter der Oberfläche, und ist sowohl seitlich als auch in der Tiefe offen. Die Analyseergebnisse von vier Bohrungen, die den Erzgang Camp im Rahmen des Sommerprogramms 2024 überprüften, stehen noch aus. Von drei dieser Bohrungen liegen bisher nur Teilergebnisse vor; weitere Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet.

Eine stark mit Edelmetallen angereicherte Mineralisierung wurde auch in einer neuen Entdeckung 300 m nördlich der Lagerstätte Camp identifiziert. Die Bohrungen im Zielgebiet Camp North lieferten:

- Einen 1,8 Meter langen (Bohrlänge) Abschnitt mit durchschnittlich 0,4 g/t Au, 210 g/t Ag, 3,2 % Pb und 7,4 % Zn (10,2 g/t AuÄq oder 761 g/t AgÄq) innerhalb eines mächtigeren 8,6 Meter langen (Bohrlänge) Abschnitts mit durchschnittlich 0,2 g/t Au, 67 g/t Ag, 1,0 % Pb und 4,2 % Zn (4,7 g/t AuÄq oder 352 g/t AgÄq) in Bohrung SQ24-128.

Dies ist der erste gemeldete Abschnitt aus dieser neuen Entdeckung. Die Mineralisierung ist sowohl vertikal als auch seitlich offen für die zukünftige Ermittlung weiterer Ziele. Im Rahmen des Bohrprogramms 2024 wurde das Ziel mittels zwei Bohrungen überprüft; weitere Analyseergebnisse aus beiden Bohrungen stehen noch aus.

Aus dem Ziel George Lake sind ebenfalls weitere Analyseergebnisse eingegangen, die Folgendes umfassen:

- Einen 0,3 Meter (est. TT) langen Abschnitt mit einem Gehalt von 1,8 g/t Au, 197 g/t Ag, 5,4 % Pb und 9,7 % Zn (14,8 g/t AuÄq oder 1.102 g/t AgÄq) in Bohrung SQ24-116; und

- Einen 0,3 Meter (est. TT) langen Abschnitt mit einem Gehalt von 0,8 g/t Au, 90 g/t Ag, 2,6 % Pb und 11,8 % Zn (12,5 g/t AuÄq oder 928 g/t AgÄq) innerhalb eines mächtigeren 1,0 Meter (est. TT) langen Abschnitts mit durchschnittlich 0,3 g/t Au, 24 g/t Ag, 0,7 % Pb und 5,0 % Zn (4,8 g/t AuÄq oder 356 g/t AgÄq) in Bohrung SQ24-119.

Die modellierten Gangabschnitte in der Zone George Lake bilden Cluster aus relativ schmalen mit Gold und Silber angereicherten, nach Nordwesten verlaufenden polymetallischen Gängen. Mächtigere Gänge treten im nordwestlichen Segment der Zone im Bereich der historischen Bulkley-Querstollen auf. Im Rahmen der 3D-Modellierung wurden zwei markante Gänge identifiziert. Es werden weitere Analyseergebnisse erwartet, die die Auswahl von Bohrzielen für die Bohrungen im Herbst 2024 im Konzessionsgebiet unterstützen werden.

VP Exploration Rob Macdonald kommentierte: "Diese neuen Analyseergebnisse heben weiterhin das Explorationspotenzial des Gebiets der Lagerstätte Camp hervor. Wir sind von der Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte sowohl in den Bohrungen bei Camp als auch bei Camp North ermutigt und beide Ziele bleiben für eine Ressourcenerweiterung offen. Die Bohrungen wurden wieder aufgenommen und konzentrieren sich auf das brandneue Gebiet No.3 Vein North für das Herbstprogramm 2024. Da weitere Analyseergebnisse der Bohrungen im Sommer 2024 noch ausstehen, können sich die Aktionäre auf kontinuierliche Neuigkeiten bis 2025 freuen."

Neue Bohrungen - No.3 Vein North

Das Unternehmen berichtet außerdem, dass die Bohrungen im Rahmen des Explorationsprogramms 2024 im Konzessionsgebiet Silver Queen wieder aufgenommen wurden. Bis zu 5.000 m an neuen Bohrungen sind auf dem Ziel No. 3 Vein North im Rahmen des Herbstprogramms 2024 geplant. Dies ist ein neues Zielgebiet für das Unternehmen, das sich von der Lagerstätte No. 3 Vein nach Nordwesten erstreckt. Die Lagerstätte No. 3 Vein und ihre südöstliche Erweiterung zur Lagerstätte NG-3 sind die größten im Konzessionsgebiet identifizierten Lagerstätten und enthalten bis zu 66 % der aktuellen Mineralressourcen auf AgÄq-Basis.

Im Gebiet No. 3 Vein North wurden in der Vergangenheit Bohrungen niedergebracht und begrenzte untertägige Entwicklungsarbeiten durchgeführt, aber nur wenig historischer Bergbau. Die ersten Bohrungen werden die unmittelbare nordwestliche Erweiterung von No. 3 Vein überprüfen, die Mächtigkeit und den Erzgehalt der historischen Bohrabschnitte in diesem Gebiet bestätigen und eine Erweiterung der Mineralisierung im unmittelbaren Bereich der historischen Abbaubereiche überprüfen (siehe Abbildung 2).

Vierundzwanzig Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.543 Meter wurden im Rahmen des Explorationsprogramms im Sommer 2024 von Equity niedergebracht, darunter 18 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.541 Meter im Ziel George Lake, vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.687 Meter im Ziel Camp und zwei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 975 Meter im Ziel Camp North. Für 15 Bohrungen wurden vollständige Analyseergebnisse gemeldet, für vier weitere Bohrungen liegen Teilergebnisse vor; die restlichen Analyseergebnisse stehen noch aus.

Abbildung 1: Plan des Projektgebiets Silver Queen

Abbildung 2: Längsschnitt des Ziels No.3 Vein North mit Blick nach Nordosten, der die geplanten Bohrziele für das bevorstehende Bohrprogramm im Herbst 2024 im Konzessionsgebiet Silver Queen zeigt

Über das Projekt Silver Queen

Das Projekt Silver Queen ist ein erstklassiges Gold- und Silberkonzessionsgebiet, das auf eine 100-jährige Explorations- und Erschließungsgeschichte zurückblicken kann. Es verfügt über unmittelbaren Strom-, Straßen- und Bahnanschluss und befindet sich in der Nähe bedeutender Bergbauinfrastruktur, die von den vorherigen Betreibern Bradina-JV (Bralorne Mines) und Houston Metals Corp. (einem Unternehmen der Hunt Brothers) erschlossen wurde. Das Konzessionsgebiet enthält einen historischen Stollen in die Erzgänge No. 3 Vein und George Lake Vein, eine Camp-Infrastruktur und eine instand gehaltene Abraumanlage.

Das Konzessionsgebiet Silver Queen besteht aus 46 Mineralclaims, 17 Konzessionseinheiten, sog. Crown Grants, und zwei Oberflächenkonzessionseinheiten (ebenfalls Crown Grants) mit 18.871 ha Grundfläche und ist nicht Gegenstand zugrundeliegender Lizenzgebührenbeteiligungen. In einer Pressemeldung vom 16. Januar 2023 wurden Einzelheiten einer aktualisierten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung mit Gültigkeit zum 1. Dezember 2022 bekannt gegeben. Die Schätzung finden Sie hier und der vollständige technische Bericht kann auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und der Website des Unternehmens eingesehen werden.

Auf dem Konzessionsgebiet wurden bislang mehr als 20 verschiedene Erzgänge ermittelt, die ein weitläufiges Netz aus zonierten epithermalen Gängen aus der Kreidezeit bis zum Tertiär bilden. Das Konzessionsgebiet ist noch weitgehend unerforscht.

Tabelle 1: Ausgewählte, derzeit gemeldete Mischproben aus den Bohrungen 2024 auf dem Ziel George Lake

Anmerkungen: Die Bohrkernproben wurden von MS Analytical in Langley (BC) mittels FA/AAS auf Gold und mittels ICP-MS auf 48 Elemente analysiert. Proben mit Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkgehalten, die über dem Grenzwert (>100 ppm bzw. >1 %) liegen, wurden erneut mittels ICP-ES-Analyse (Erzgehalt) analysiert, Proben mit sehr hohen Silbergehalten (>1.000 g/t Ag) und Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t Au) mittels FA-Grav. Bei Silberwerten über 10.000 g/t wurde die Probe mittels Konzentratanalyse erneut untersucht, wobei eine FA-Grav-Analyse in dreifacher Ausführung erfolgte und ein gewichteter Durchschnitt gemeldet wurde. Bohrloch-Mischproben wurden unter Verwendung eines Cutoff-Wertes von 80 g/t AgÄq (1 g/t AuÄq) und einer internen Verwässerung von <20 % berechnet, sofern nicht anders angegeben. Die Genauigkeit der Ergebnisse wird durch die systematische Hinzugabe von Standard-, Leer- und Doppelproben zur Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung (QA/QC) in den Probenstrom geprüft. Die Goldäquivalent- (AuÄq) und Silberäquivalent-(AgÄq)-Werte wurden unter Verwendung der folgenden Preise berechnet: 1.800 $/Unze Au, 22 $/Unze Ag, 3,50 $/Pfund Cu, 1,00 $/Unze Pb und 1,30 $/Pfund Zn. Bei den AuÄq- und AgÄq-Berechnungen wurden die folgenden relativen metallurgischen Gewinnungsraten verwendet: 70 % für Au, 80 % für Ag, 81 % für Pb und 90 % für Zn.

Über Equity Metals Corporation

Equity Metals Corporation ist ein Mitglied der Malaspina-Manex Group. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile am Projekt Silver Queen, das entlang des Skeena Arch im Bergbaurevier Omineca in British Columbia liegt. Dem Projekt liegen keine Royaltys zugrunde. Das Konzessionsgebiet beherbergt hochgradige Edel- und Basismetallerzgänge, die mit einem verborgenen Porphyrsystem in Zusammenhang stehen, welches bislang nur teilweise abgegrenzt wurde. Das Unternehmen verfügt auch über eine mehrheitliche Beteiligung von 57,49 % an einem Joint Venture für das Diamantenprojekt Monument, das sich in strategischer Lage in der Region Lac De Gras (NWT) in weniger als 40 km Entfernung der Diamantenminen Ekati und Diavik befindet.

Robert Macdonald, MSc. P.Geo, ist VP Exploration von Equity Metals Corporation und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101. Er zeichnet für die Überwachung der Explorationsarbeiten im Projekt Silver Queen und die Erstellung der technischen Informationen in dieser Mitteilung.

Für das Board of Directors

"Joseph Anthony Kizis, Jr."

Joseph Anthony Kizis, Jr., P.Geo

President, Direktor, Equity Metals Corporation

1100-1199 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 3T5

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website unter https://www.equitymetalscorporation.com oder über die Rufnummer 604.641.2759 bzw. per E-Mail an corpdev@mnxltd.com.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören der Zeitpunkt und der Erhalt von staatlichen und behördlichen Genehmigungen, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Equity Metals Corporation übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ der auf der Firmenwebsite!

