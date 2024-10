London (ots/PRNewswire) -LONDON, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ - CSL Group (https://www.csl-group.com/uk/), ein führender Anbieter von kritischen IoT-Konnektivitätslösungen, freut sich, die Ernennung von Glenn Fishwick zum Chief Technology Officer (CTO) bekannt zu geben. Glenn wird sich den Connectivity-Experten anschließen und seine Erfahrung und sein Fachwissen aus seiner Zeit bei Radius einbringen, wo er eine entscheidende Rolle bei der Förderung von technologischen Innovationen und strategischer Entwicklung spielte.In seiner Laufbahn, die sich über die Bereiche Automobil, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Technologie erstreckt, hat Glenn leitende Positionen innegehabt und eine starke Erfolgsbilanz bei der Förderung des technologischen Fortschritts und betrieblicher Spitzenleistungen vorzuweisen.Bei der CSL Group wird Glenn die Technologiestrategie und -entwicklung des Unternehmens leiten und sich dabei auf die Verbesserung des Portfolios an sicheren Konnektivitätslösungen für mehrere Sektoren konzentrieren. Seine Ernennung unterstreicht das Engagement der CSL Group für Innovation und die zukunftssichere Gestaltung ihrer Angebote im Vorgriff auf Branchentrends und Kundenbedürfnisse.Ed Heale, CEO der CSL Group, kommentierte: "Ich freue mich, Glenn bei CSL willkommen zu heißen. Glenn hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung und Skalierung sowohl der Technologie als auch der zugrunde liegenden Technologiefunktion. Wir haben einige aufregende neue Produkte und Plattformen, die weltweit Anklang finden, und Glenns Fachwissen wird bei der Einführung dieser Produkte bei unseren Kunden von entscheidender Bedeutung sein."Innovationsförderung bei der CSL GroupDas vielfältige Produktportfolio der CSL Group umfasst fortschrittliche IoT-SIMs, sichere Router und Managed Services, die alle von einer robusten Konnektivitätsmanagement-Plattform unterstützt werden. Diese Angebote sind darauf ausgelegt, die sich entwickelnden Anforderungen von Kunden in kritischen Sektoren zu erfüllen und eine zuverlässige und belastbare Konnektivität zu gewährleisten.Glenn Fishwick äußerte sich sehr erfreut über seine Ernennung: "Ich freue mich sehr, zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Branche zur CSL Group zu stoßen. Das Engagement des Unternehmens für Innovationen und seine führende Position bei sicheren Konnektivitätslösungen bieten eine hervorragende Gelegenheit, den technologischen Fortschritt voranzutreiben und unsere Kunden dabei zu unterstützen, vernetzt und sicher zu bleiben."Informationen zur CSL GroupDie CSL Group ist ein führender Anbieter von sicheren Konnektivitätslösungen, der sich auf IoT-Konnektivität für die Bereiche Brandschutz, Sicherheit, Gesundheit und Versorgung spezialisiert hat. Mit ihren innovativen SIM-Karten, Routern und Managed Services ermöglicht die CSL Group Unternehmen eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Konnektivität. Mit dem Fokus auf zukunftssichere Lösungen bleibt die CSL Group an vorderster Front, um Kunden bei technologischen Übergängen und Branchenveränderungen zu unterstützen.Weitere Informationen finden Sie unter www.csl-group.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519628/CSL_Glenn_Fishwick.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/glenn-fishwick-tritt-als-chief-technology-officer-in-die-csl-group-ein-um-innovationen-im-bereich-sicherer-konnektivitatslosungen-anzufuhren-302264590.htmlPressekontakt:Ayo Byron-Day,ayo.byron-day@csl-group.com,+447795280134Original-Content von: CSL Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173496/5877496