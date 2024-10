Weiterstadt (ots) -› Škoda startet morgen, 2. Oktober, mit dem Elroq im Fahrzeugkonfigurator› Das Modellangebot beginnt mit dem Elroq 50 Tour ab 33.900 Euro (Škoda Elroq 50 Tour 125 kW (170 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,8 - 16,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; vorläufige Werte)› Škoda Elroq 85 (Škoda Elroq 85/First Edition 85 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,2 - 16,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; vorläufige Werte) ab 43.900 Euro erhältlich› Limitierte Sonderedition Elroq First Edition erweitert das AngebotDer neue Škoda Elroq wird in Deutschland ab 33.900 Euro verfügbar sein. Das Angebot umfasst zu Beginn den Elroq 50 Tour, den Elroq 85 sowie die limitierte Sonderedition Elroq 85 First Edition. Diese drei Elroq-Varianten schaltet Škoda ab morgen, 2. Oktober, im Fahrzeugkonfigurator live.Der neue Elroq ist das erste rein elektrische Škoda Modell im wichtigen Segment der Kompakt-SUV. Er startet in Deutschland ab 33.900 Euro - damit liegt der Listenpreis unweit vom Škoda Karoq, seinem Pendant mit konventionellen Motoren.Ab morgen, 2. Oktober, schaltet Škoda drei Elroq-Varianten im Konfigurator live. Bereits der Elroq 50 Tour mit einer Motorleistung von 125 kW(1) (170 PS) für 33.900 Euro kombiniert viele Ausstattungs-Highlights zu einem attraktiven Gesamtpaket. Dazu zählen zum Beispiel Hauptscheinwerfer und Heckleuchten mit LED-Technologie, Klimaanlage Climatronic und Parksensoren hinten sowie die Design Selection Studio. Die Batterie ermöglicht eine Reichweite von mehr als 370 Kilometern(2).Der Elroq 85 beginnt bei 43.900 Euro, seine Motorleistung liegt bei 210 kW(1) (286 PS). Mit einer maximalen Reichweite von mehr als 560 Kilometern(2) im WLTP-Zyklus eignet er sich ideal als vielseitiges Alltagsfahrzeug. Den Elroq 85 stattet Škoda unter anderem mit 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Fahrprofilauswahl und Navigationssystem aus. Im Interieur bestimmt die Design Selection Loft das Bild.Auf weltweit 2.025 Exemplare limitiert: der Škoda Elroq First EditionDarüber hinaus ergänzt der auf 2.025 Exemplare limitierte Elroq First Edition ab 54.610 Euro das Modellangebot. Diese Sondervariante basiert auf dem Elroq 85, punktet aber mit umfangreicher Ausstattung sowie speziellen Designmerkmalen wie den 21-Zoll-Leichtmetallfelgen, sportlichen Stoßfängern, dem beleuchteten Tech-Deck und einem exklusiven schwarzen Dach (Colour Concept).(1) Die Verfügbarkeit der maximalen elektrischen Leistung kann begrenzt sein. Die in einzelnen Fahrsituationen verfügbare Leistung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Umgebungstemperatur und dem Ladezustand sowie der Temperatur, dem Zustand oder dem physikalischen Alter der Hochvoltbatterie.(2) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5877499